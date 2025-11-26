En ce moment Messy Lola YOUNG
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Seine-Maritime/Eure. Mobilisation des agriculteurs contre le Mercosur, ils se donnent rendez-vous au pont de Tancarville

Agriculture. Les agriculteurs de Seine-Maritime et de l'Eure se donnent rendez-vous mercredi 26 novembre au pont de Tancarville. Ils protestent toujours contre la ratification de l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur. Ils annoncent une mobilisation d'ampleur dès 19h.

Publié le 26/11/2025 à 10h26 - Par Gilles Anthoine
Seine-Maritime/Eure. Mobilisation des agriculteurs contre le Mercosur, ils se donnent rendez-vous au pont de Tancarville
Les agriculteurs s'opposent toujours à l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Ils vont manifester mercredi 26 novembre, dans la soirée, sur le pont de Tancarville. - Ghislain ANNETTA

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les agriculteurs sont toujours mobilisés contre l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur. Les Jeunes Agriculteurs de Seine-Maritime et de l'Eure ainsi que la FNSEA de la Seine-Maritime et de l'Eure ont décidé de se rassembler mercredi 26 novembre à partir de 19h sur le pont de Tancarville.

Emmanuel Macron s'est récemment déclaré en faveur de la ratification de cet accord. Cette prise de décision ne passe pas auprès de ces syndicats. "Pour nos organisations, cette prise de position constitue un signal extrêmement préoccupant : elle confirme le désengagement progressif du président de la République sur un dossier majeur pour la souveraineté alimentaire française et trahit une nouvelle fois les attentes du monde agricole." Ils ont des craintes concernant cette concurrence venue d'Amérique du Sud. Les agriculteurs estiment que l'accord laissera "entrer sur le marché européen des volumes considérables de viandes à très bas prix, produites selon des règles environnementales, sanitaires et de traçabilité incomparablement moins exigeantes que celles appliquées en France. Un tel déséquilibre créerait une concurrence insoutenable pour nos éleveurs, déjà fragilisés, et mettrait en péril la viabilité même de nos exploitations."

Blocage à partir de 19h

Les agriculteurs de la Seine-Maritime et de l'Eure se donnent rendez-vous mercredi 26 novembre à partir de 19h sur le pont de Tancarville, "afin d'affirmer notre unité et rappeler l'importance d'une agriculture française compétitive, respectée et protégée". Ils annoncent une mobilisation d'ampleur, espérant perturber la circulation fluviale et l'activité portuaire.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Automobile
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Bonnes affaires
Etui à bijoux Pomellato
Etui à bijoux Pomellato Vichy (03200) 40€ Découvrir
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Seine-Maritime/Eure. Mobilisation des agriculteurs contre le Mercosur, ils se donnent rendez-vous au pont de Tancarville
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple