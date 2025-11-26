Seine-Maritime/Eure. Mobilisation des agriculteurs contre le Mercosur, ils se donnent rendez-vous au pont de Tancarville

Les agriculteurs sont toujours mobilisés contre l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur. Les Jeunes Agriculteurs de Seine-Maritime et de l'Eure ainsi que la FNSEA de la Seine-Maritime et de l'Eure ont décidé de se rassembler mercredi 26 novembre à partir de 19h sur le pont de Tancarville.

Emmanuel Macron s'est récemment déclaré en faveur de la ratification de cet accord. Cette prise de décision ne passe pas auprès de ces syndicats. "Pour nos organisations, cette prise de position constitue un signal extrêmement préoccupant : elle confirme le désengagement progressif du président de la République sur un dossier majeur pour la souveraineté alimentaire française et trahit une nouvelle fois les attentes du monde agricole." Ils ont des craintes concernant cette concurrence venue d'Amérique du Sud. Les agriculteurs estiment que l'accord laissera "entrer sur le marché européen des volumes considérables de viandes à très bas prix, produites selon des règles environnementales, sanitaires et de traçabilité incomparablement moins exigeantes que celles appliquées en France. Un tel déséquilibre créerait une concurrence insoutenable pour nos éleveurs, déjà fragilisés, et mettrait en péril la viabilité même de nos exploitations."

Blocage à partir de 19h

Les agriculteurs de la Seine-Maritime et de l'Eure se donnent rendez-vous mercredi 26 novembre à partir de 19h sur le pont de Tancarville, "afin d'affirmer notre unité et rappeler l'importance d'une agriculture française compétitive, respectée et protégée". Ils annoncent une mobilisation d'ampleur, espérant perturber la circulation fluviale et l'activité portuaire.