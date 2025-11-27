Tancarville. Mobilisation des agriculteurs sur le pont de Tancarville contre le Mercosur

Une centaine d'agriculteurs de la Seine-Maritime et de l'Eure ont manifesté, mercredi 26 novembre dans la soirée, à la barrière de péage du pont de Tancarville. Ils protestent contre le projet d'accord commercial entre l'Union européenne et des pays du Mercosur, à l'appel des Jeunes agriculteurs et de la FNSEA.

"Le but de cette action est de réaffirmer notre opposition aux accords Mercosur", a déclaré à l'AFP Justin Lemaître, éleveur près du Havre et secrétaire des Jeunes agriculteurs de Seine-Maritime. Cet accord, sur la table depuis des décennies mais signé fin 2024, doit permettre à l'UE d'exporter davantage de voitures, machines, vins… en Argentine, au Brésil, en Uruguay et au Paraguay. Mais il facilitera aussi l'entrée de bœuf, volaille, sucre, miel… via des droits de douane réduits.

Une quinzaine de tracteurs

Installés avec une quinzaine de tracteurs, les manifestants n'ont pas bloqué la circulation mais neutralisé plusieurs voies au milieu de la barrière de péage. Ils souhaitaient bloquer "symboliquement" le trafic fluvial de l'embouchure de la Seine à l'aide de bidons suspendus depuis le pont et sur lesquels il est écrit "Non au Mercosur". "A la manière d'une guirlande de Noël", souligne Guillaume Burel, agriculteur de 45 ans et vice-président de la FNSEA en Seine-Maritime. "On a peur de la suite, on a peur de l'avenir", témoigne de son côté Eliott Paris, 17 ans, étudiant au lycée agricole d'Yvetot et qui aimerait s'installer en Seine-Maritime. Le Mercosur, "ça fait un an qu'on en parle, et un an qu'on est pris pour des rigolos", déplore-t-il.

La crainte d'une concurrence déloyale

Hélène Saint-Aubin, 28 ans, salariée agricole dans une exploitation à Lanquetot, aussi en Seine-Maritime, fait part du "ras-le-bol général par rapport au Mercosur", synonyme de "concurrence déloyale" pour les agriculteurs français. "On va se retrouver en concurrence avec des fermes usines des pays d'Amérique du Sud" sans "les mêmes règles", sur la traçabilité, les produits médicamenteux.

Plusieurs manifestations d'agriculteurs ont eu lieu ces dernières semaines en France, comme à Rouen le 12 novembre et lundi dans le Cher et le Loir-et-Cher.

Avec AFP