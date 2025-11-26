Mobilité. RATP Dev bientôt sur les lignes normandes : grève et mobilisation prévues à Caen

Dans une volonté d'instaurer une concurrence du ferroviaire en Normandie, la région ouvre la voie à des entreprises privées comme RATP Dev. Elles pourraient s'occuper de lignes faisant partie du lot du réseau de l'étoile de Caen. Une décision qui ne ravit pas les cheminots, conscients des risques que cette décision peut engendrer. Pour se faire entendre, ils ont organisé une opération de tractage, mardi 25 novembre, à la gare de Caen, côté Rives de l'Orne.

"On pense qu'il y aura une dégradation du service"

Guillaume Dauxais est cheminot depuis une vingtaine d'années. Il constate, avec tristesse, l'évolution du ferroviaire en Normandie. Et concernant cette ouverture de la concurrence dans la région, il semble clair : "On pense qu'il y aura une dégradation du service." Il craint également que la synergie actuelle, qui permet aux conducteurs d'assurer actuellement des lignes à Cherbourg, Caen et Rouen, ne se limite plus qu'à une seule ville. "Des collègues vont devoir être transférés chez RATP Dev, et ils seront soumis à ce changement d'exploitant, explique-t-il. Dans le cas des usagers, on a peur de voir arriver de nouveaux problèmes."

Amener "de la diversité"

Christophe Brémont, un habitué de la ligne Caen-Cherbourg, remarque déjà des "retards, voire des annulations, qui nous obligent à finir le trajet en voiture". Le prix reste, selon lui, un problème venant de la SNCF, qui pourrait permettre "à beaucoup plus de voyageurs de prendre le train s'ils étaient plus faibles", pense-t-il. Cette ouverture à la concurrence est à la fois vue d'un bon œil, car cela va amener "de la diversité" mais aussi négativement, car "les entreprises privées sont là pour faire de l'argent", dit Christophe Brémont. Il craint que les prix soient tout aussi élevés, avec une dégradation du service voyageur.

Une grève prévue le 15 décembre

Les cheminots vont adresser une lettre ouverte aux élus locaux d'ici la fin de semaine. L'officialisation de l'arrivée de RATP Dev devra attendre le 15 décembre, au cours d'une assemblée plénière du conseil régional de Normandie, journée choisie par les cheminots pour faire grève, avec un rassemblement à partir de 9h, du côté Rives de l'Orne.