Rouen. SNCF : "éviter le dumping social", pour le député Damien Adam

36 jours, 18 "épisodes" et des week-ends prolongés impactés : la grève SNCF démarre mardi 3 avril 2018. Il s'agit d'un mouvement perlé, avec jusqu'à la fin juin, en alternance, deux jours de grève et trois jours de travail, pour les grévistes.

"Des syndicats arc-boutés"

Damien Adam, député LREM de Rouen (Seine-Maritime), est rapporteur pour avis du projet de loi au cœur de la colère des cheminots, au nom de la commission des affaires économiques de l'Assemblée. Il dit regretter cette grève : "il y a des concertations qui sont mises en place, avec déjà 30 réunions, et il y en aura encore 40. D'un côté, il y a un gouvernement ouvert, et de l'autre, des syndicats arc-boutés qui ont annoncé une grève il y a plusieurs semaines".

Pour l'élu, la dette de 50 milliards d'euros n'est pas le cœur du sujet. Il s'agit avant tout de préparer la SNCF et les cheminots à l'ouverture à la concurrence, à partir de 2021. "Dans ce nouveau contexte il y aura des concurrents, donc plus de trains, plus de services, des prix moins chers pour les usagers" expose Damien Adam.

Protéger tous les acteurs

"Je ne dis pas aux cheminots qu'ils ont trop d'avantages, car ils ont des contraintes, comme le travail de nuit, le week-end, une rémunération moins importante que dans le privé, etc., poursuit le député, rien ne changera pour eux. On prépare justement une convention collective qui reprendra une grande partie des éléments de leur statut, afin qu'ils soient appliqués à tous les acteurs du secteur. Ce que l'on veut éviter, c'est le dumping social".

AUDIO - L'interview complète du député Damien Adam, invité de la rédaction de Tendance Ouest mardi 3 avril 2018 :

