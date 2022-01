Caen. 18e jour de grève à la SNCF, les cheminots toujours mobilisés

Ils étaient une centaine de cheminots, rassemblés dans la matinée du lundi 14 mai 2018 à la gare de Caen, toujours mobilisés pour leurs revendications. Le projet de suppression du statut de cheminot, présenté par le gouvernement en février dernier, continue de faire réagir à la SNCF. Une assemblée générale a eu lieu à l'intérieur de la gare, où une centaine de personnes ont voté, à l'unanimité, la reconduction du mouvement. " Notre détermination et notre sérénité restent les mêmes " assure Allan Bertu, secrétaire général du syndicat CGT cheminots de Caen. " Il y a une vraie volonté de gagner du terrain sur nos revendications, le gouvernement doit ouvrir de réelles négociations sur ce que les cheminots exigent ".

Des usagers toujours bloqués par la grève

Parmi les voyageurs impactés par le mouvement, Charlie Roulleau, un apprenti qui devait se rendre au Mans pour suivre des cours. Pourtant fils de cheminot, il ne soutient pas du tout le mouvement. " Je trouve cela honteux. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, c'est horrible. Il faut attendre un train pendant des heures, parfois même jusqu'au lendemain ". Nadine Hodemond, retraitée, a elle aussi été impactée par le mouvement. Elle a dû prendre un taxi suite à la suppression de son train. " Ils exagèrent, ça commence à devenir long. C'est toujours les usagers qui trinquent " raconte-t-elle, visiblement très remontée.

" La grève, c'est le moyen ultime pour se faire entendre. On comprend bien entendu les désagréments causés par ce mouvement, mais on invite aussi les usagers à s'interroger sur le service public du futur " répond Allan Bertu aux usagers. Prochaines perturbations à venir le vendredi 18 mai et le samedi 19 mai 2018.