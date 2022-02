Normandie. SNCF : le trafic perturbé dans la région

Le trafic SNCF est perturbé, samedi 19 octobre 2019, à la suite d'un mouvement de grève nationale des contrôleurs et conducteurs, après un accident survenu mercredi sur le réseau Est.

En Normandie, de nombreux trains sont touchés. La plupart des trains au départ de Caen (Calvados) et Cherbourg (Manche), par exemple, sont complets ou supprimés. "Compte tenu de la situation actuelle et en raison d'une grève sans préavis, le trafic sera très fortement perturbé ce samedi 19 octobre et dimanche 20 octobre", indique TER Normandie sur son compte Twitter.

La grève continue

Une grève qui continue le dimanche 20 octobre 2019. En raison de ce mouvement social, le fil d'information Twitter de TER Normandie reste ouvert aujourd'hui de 7 heures à 15 heures et demain de 8 heures à 22 heures.

Vendredi 18 octobre, les syndicats et la direction se sont rencontrés mais aucun accord n'a été trouvé pour mettre fin au droit de retrait des contrôleurs et des conducteurs. De son côté, la direction juge cette situation "irrégulière" et appelle à la reprise du travail.

A LIRE AUSSI.

Pagaille dans le trafic SNCF après un droit de retrait des conducteurs et contrôleurs

SNCF: pagaille en vue au premier jour des vacances scolaires

SNCF: pagaille en vue au premier jour des vacances scolaires

Cheminots et fonctionnaires convergent dans la rue contre les réformes du gouvernement

La SNCF demande aux voyageurs de reporter leurs trajets en TGV, après une panne à Montparnasse