[Photos] Normandie. Lactarium de Cherbourg : un appel aux dons de lait maternel lancé

Un appel aux dons de lait est lancé par le lactarium de Cherbourg à destination des femmes donneuses du nord-Cotentin, du centre-Manche et sur une partie du Calvados jusqu'à Caen. L'objectif est de permettre à tous les nouveau-nés qui en ont besoin d'avoir un accès égal au lait maternel. Un déficit de lait est constaté au niveau national. De plus, le lactarium de Bordeaux qui travaille beaucoup avec les Départements et régions d'outre-mer et collectivités d'outre-mer (DOM-TOM), va être en travaux et les structures similaires de France sont invitées à faire face pendant la durée du chantier.

Des biberons à usage unique seront fournis et récupérés par la collectrice.

C'est quoi un lactarium ?

Le lactarium est un service qui va traiter le lait maternel. "Il y a deux types de structures : des lactariums à usage interne, comme ceux d'Avranches et de Caen, qui peuvent traiter le lait des mères dont l'enfant est hospitalisé au sein de leurs services, et des lactariums externes, comme celui de Cherbourg, qui vont pouvoir assurer la collecte du lait maternel issu de donneuses", confie Anne-Sophie Pagès, médecin responsable du lactarium de Cherbourg.

Anne-Sophie Pagès, médecin responsable du lactarium de Cherbourg, explique en quoi consiste un lactarium. Impossible de lire le son.

Le lactarium permet à tous les nouveau-nés qui en ont besoin d'avoir un accès égal au lait maternel.

Quelles femmes peuvent donneur leur lait ?

Les mamans sont invitées à contacter le lactarium de Cherbourg, situé dans les locaux de l'hôpital Pasteur. Il faut se rendre sur le site internet du lactarium ou laisser ses coordonnées via un mail ou un numéro de téléphone.

Anne-Sophie Pagès explique quelles femmes peuvent donner leur lait. Impossible de lire le son.

Des biberons à usage unique seront fournis. Les règles d'hygiène doivent être respectées. La collectrice passera de façon régulière au domicile pour transférer le lait.

Les étapes pour donner son lait Impossible de lire le son.

Le lait maternel est considéré comme de "l'or blanc".

Le lait maternel : "De l'or blanc"

Anne-Sophie Pagès ajoute que le lait maternel, considéré comme de "l'or blanc", est "le seul aliment qui peut être administré aux enfants les plus fragiles, nés à moins de 32 semaines et faisant moins de 1,5kg".

Anne-Sophie Pagès : "Le lait maternel est considéré comme l'or blanc" Impossible de lire le son.

Anne-Sophie Pagès : "Le don de lait, ça ne s'organise pas comme le don du sang" Impossible de lire le son.

Dans la Manche, 350 litres de lait de donneuses avaient été collectés l'an dernier. Par ailleurs, les mamans donneuses du sud-Manche intéressées pour donner leur lait doivent contacter le lactarium de Rennes.

Le lactarium est ouvert sept jours sur sept, de 8h à 16h. Renseignements par téléphone au 07 60 36 72 51. Mail : lactarium.cherbourg@ch-cotentin.fr