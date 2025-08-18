Centre-Manche. Un homme de 28 ans grièvement blessé dans un accident de la route

A Blainville-sur-Mer, dimanche 17 août vers 13h40, une voiture a eu un accident sur la route départementale 244. Un homme de 28 ans est la seule victime.

Emmené en urgence à l'hôpital

Il a été grièvement blessé et emmené vers l'hôpital Mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô par l'équipe du SMUR. 13 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour cette intervention.