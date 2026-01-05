En ce moment Le Chat Léman
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Mobilisation agricole. Une vingtaine d'agriculteurs dans l'Orne

Agriculture. Malgré la neige, une vingtaine d'agriculteurs se sont mobilisés lundi 5 janvier à Mortagne-au-Perche, à l'appel de la Coordination rurale de l'Orne.

Publié le 05/01/2026 à 16h17 - Par Lucie Peudevin
Mobilisation agricole. Une vingtaine d'agriculteurs dans l'Orne
Anne-Valérie Préel, sa fille Lucie Préel et Thierry Coupey, membres de la CR61 se sont mobilisés lundi 5 janvier. - Lucie Peudevin

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

"On ne lâche pas la pression", lance Anne-Valérie Préel, membre de la Coordination rurale de l'Orne (CR61). Huit tracteurs et une vingtaine d'agriculteurs se sont rassemblés, lundi 5 janvier, à l'entrée de la RN12, à Mortagne-au-Perche. Sous les flocons, la mobilisation a été maintenue, à l'initiative de la Coordination rurale.

Une opération escargot

Si un blocage de la N12 était envisagé lors de la manifestation, il a finalement été abandonné pour des raisons de sécurité. "C'est plus prudent, nous ne voulons pas d'accident", souligne Thierry Coupey, président de la CR61, alors que les routes du secteur étaient enneigées en fin de matinée. Une opération escargot a quant à elle été maintenue aux abords de la route nationale, à Mortagne-au-Perche.

Lundi 5 janvier, les agriculteurs mobilisés préparent un feu pour lutter contre le froid.Lundi 5 janvier, les agriculteurs mobilisés préparent un feu pour lutter contre le froid. - Lucie Peudevin

Les agriculteurs réclament toujours la fin des abattages totaux dans les troupeaux de bovins contaminés par la dermatose nodulaire contagieuse (DNC). Ils dénoncent également une concurrence jugée déloyale avec les accords du Mercosur ou encore l'absence de prix rémunérateurs. "On ne réclame pas des aides, mais des prix", insiste Thierry Coupey. Il pointe notamment l'accord de libre-échange entre l'UE et le Mercosur. "Par exemple, pour le poulet, nous ne sommes autosuffisants qu'à 54 %, alors que des volumes importants arrivent du Brésil ou d'Ukraine", précise-t-il.

"On vise Paris"

Les autorités locales ne sont pas directement mises en cause mais l'Etat reste la principale cible du mouvement. L'annonce du gouvernement hier d'un potentiel arrêté visant à suspendre certaines importations de produits contenant des substances interdites en Europe laisse sceptiques les agriculteurs. "On trouve ça humoristique, les avocats et les mangues sont les produits ciblés alors que ce ne sont pas nos principales productions en France", ironise Anne-Valérie Préel.

D'autres actions sont prévues dans les prochains jours dans l'Orne. "On vise Paris, normalement cette semaine", conclut Thierry Coupey.

Galerie photos
Lundi 5 janvier, les agriculteurs mobilisés préparent un feu pour lutter contre le froid. - Lucie Peudevin

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Chaise fauteuil toilette
Chaise fauteuil toilette Creil (60100) 60€ Découvrir
Poêle aluminium Ingenio 22cm
Poêle aluminium Ingenio 22cm Talence (33400) 15€ Découvrir
1 radiateur électrique 1500w
1 radiateur électrique 1500w Orignolles (17210) 100€ Découvrir
2 radiateurs électriques 2000w
2 radiateurs électriques 2000w Orignolles (17210) 150€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Mobilisation agricole. Une vingtaine d'agriculteurs dans l'Orne
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple