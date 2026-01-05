Mobilisation agricole. Une vingtaine d'agriculteurs dans l'Orne

"On ne lâche pas la pression", lance Anne-Valérie Préel, membre de la Coordination rurale de l'Orne (CR61). Huit tracteurs et une vingtaine d'agriculteurs se sont rassemblés, lundi 5 janvier, à l'entrée de la RN12, à Mortagne-au-Perche. Sous les flocons, la mobilisation a été maintenue, à l'initiative de la Coordination rurale.

Une opération escargot

Si un blocage de la N12 était envisagé lors de la manifestation, il a finalement été abandonné pour des raisons de sécurité. "C'est plus prudent, nous ne voulons pas d'accident", souligne Thierry Coupey, président de la CR61, alors que les routes du secteur étaient enneigées en fin de matinée. Une opération escargot a quant à elle été maintenue aux abords de la route nationale, à Mortagne-au-Perche.

Lundi 5 janvier, les agriculteurs mobilisés préparent un feu pour lutter contre le froid. - Lucie Peudevin

Les agriculteurs réclament toujours la fin des abattages totaux dans les troupeaux de bovins contaminés par la dermatose nodulaire contagieuse (DNC). Ils dénoncent également une concurrence jugée déloyale avec les accords du Mercosur ou encore l'absence de prix rémunérateurs. "On ne réclame pas des aides, mais des prix", insiste Thierry Coupey. Il pointe notamment l'accord de libre-échange entre l'UE et le Mercosur. "Par exemple, pour le poulet, nous ne sommes autosuffisants qu'à 54 %, alors que des volumes importants arrivent du Brésil ou d'Ukraine", précise-t-il.

"On vise Paris"

Les autorités locales ne sont pas directement mises en cause mais l'Etat reste la principale cible du mouvement. L'annonce du gouvernement hier d'un potentiel arrêté visant à suspendre certaines importations de produits contenant des substances interdites en Europe laisse sceptiques les agriculteurs. "On trouve ça humoristique, les avocats et les mangues sont les produits ciblés alors que ce ne sont pas nos principales productions en France", ironise Anne-Valérie Préel.

D'autres actions sont prévues dans les prochains jours dans l'Orne. "On vise Paris, normalement cette semaine", conclut Thierry Coupey.