Epiphanie. Cette galette imaginée par un ex-Top Chef rend hommage à un village normand… et séduit le Guide Michelin

Avec La Gallienne des Rois, David Gallienne ne signe pas seulement une galette de l'Epiphanie : il raconte une histoire. Celle de la Normandie, de Vernon et de son patrimoine architectural. La création s'inspire directement de la Collégiale Notre-Dame de Vernon, monument emblématique de la ville, dont les lignes et les détails deviennent matière à création pâtissière.

Pensée comme une pièce d'art comestible, cette galette exclusive illustre la volonté du chef de faire dialoguer gastronomie, culture et territoire, dans un esprit accessible et sincère.

Une rosace signature inspirée de la Collégiale de Vernon

Elément central de cette galette des rois artisanale : une rosace en relief, reproduction fidèle de celle qui orne la façade de la collégiale. Pour y parvenir, les équipes du chef ont conçu un moule sur mesure, en collaboration avec Matfer, entreprise normande reconnue.

Appliquée en fin de cuisson sur une pâte feuilletée légère et croustillante, réalisée au beurre de Normandie, cette rosace apporte une signature visuelle forte, à la fois élégante et contemporaine. Un geste technique précis, au service de l'émotion.

Une galette des rois comme hommage au patrimoine normand. - Jardin des plumes

Frangipane, fleur d'oranger et équilibre des saveurs

A la dégustation, La Gallienne des Rois reste fidèle aux fondamentaux, tout en y glissant une touche personnelle. La frangipane, généreuse et fondante, est subtilement parfumée à la fleur d'oranger.

Des fèves d'artiste, entre tradition et surprise dorée

Chaque galette cache une fève artisanale, façonnée à la main par la céramiste Catherine Fourgeaud. Chacune reprend le motif de la rosace de la collégiale, décliné en plusieurs couleurs.

Parmi elles, deux fèves plaquées or ont été glissées au hasard, clin d'œil assumé à l'univers de l'enfance et aux fameux “tickets d'or”.

Une galette accessible, portée par l'esprit du guide Michelin

Ancien lauréat de Top Chef et chef étoilé au Jardin des Plumes à Giverny, David Gallienne défend une cuisine d'auteur exigeante mais jamais élitiste. La Gallienne des Rois s'inscrit dans cette philosophie : un produit soigné, local, narratif, mais proposé à un prix accessible.

Une vision en résonance avec les valeurs du Guide Michelin, où le geste, la sincérité et le respect du terroir priment autant que la technique.

Informations pratiques : où trouver La Gallienne des Rois

Disponibilité : à partir de la dernière semaine de décembre 2025 et tout au long de janvier 2026

Prix : 26€ (pour 4 à 6 personnes)

Vente & retrait : Ô Plum'Store, 12 rue aux Huiliers, 27 200 Vernon (click & collect)

Commandes : contact@oplumstore.fr | 06 99 37 58 17

Conseil : précommande vivement recommandée