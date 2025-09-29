Insolite. Pourquoi le chef normand David Gallienne est invité ce soir à l'Elysée ?

Ce déjeuner officiel à l'Elysée ne ressemble pas à une réception mondaine classique. Lundi 29 septembre, Emmanuel Macron a choisi de convier une centaine de figures emblématiques de la cuisine et de l'artisanat : chefs étoilés, vignerons, bouchers, charcutiers, éleveurs ou encore pâtissiers. Objectif : réfléchir ensemble à des solutions concrètes face à un contexte économique tendu, marqué par la difficulté à recruter, la hausse des coûts et la nécessité de maintenir l'excellence française.

David Gallienne, une voix normande autour de la table

Si des noms prestigieux comme Guy Savoy, Pierre Hermé ou Mory Sacko figurent sur la liste, la Normandie sera particulièrement représentée avec David Gallienne. A 36 ans, le chef s'est imposé comme l'un des visages les plus créatifs de sa génération. Son restaurant Le Jardin des Plumes, situé à Giverny, est devenu un lieu incontournable qui allie terroir normand, modernité et respect du produit. Son passage à l'Elysée sera l'occasion de défendre la richesse des produits normands et leur place dans la gastronomie française.

David Gallienne en passage à l'Elysée. - David Galienne via instagram

Le Jardin des Plumes : la Normandie au firmament

Installé dans une bâtisse anglo-normande du début du XXe siècle, Le Jardin des Plumes n'est pas qu'un restaurant étoilé. C'est un véritable manifeste culinaire. Le chef y valorise les légumes de la région, les produits de la mer et les associations audacieuses, tout en restant accessible. A deux pas des jardins de Claude Monet, ce lieu symbolise le mariage entre patrimoine artistique et gastronomie locale, une alliance que Gallienne porte désormais jusque dans les salons dorés de l'Elysée.

La diplomatie de la gastronomie française

Au-delà de la rencontre entre un président et des chefs, ce déjeuner illustre ce que l'on appelle la diplomatie de la gastronomie. L'idée : utiliser le rayonnement culinaire de la France comme outil de prestige et d'influence. Pour David Gallienne, cette invitation représente une reconnaissance nationale et une opportunité de mettre en lumière le dynamisme normand, mais aussi de rappeler que l'avenir de la cuisine passe par l'ancrage dans les territoires.

Et après l'Élysée ?

David Gallienne poursuit déjà plusieurs projets : développement de nouvelles expériences culinaires à Giverny, chambres d'hôtes, food-truck… Sa présence à l'Elysée pourrait renforcer encore sa visibilité et ouvrir la voie à de futures collaborations autour de la gastronomie durable et locale. La Normandie, une fois de plus, montre qu'elle sait briller bien au-delà de ses frontières.