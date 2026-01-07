Coupe de France. Guichets fermés pour le match Bayeux FC - OM à d'Ornano

Le stade Michel d'Ornano de Caen sera plein à craquer le 13 janvier prochain. Les 20 100 places pour le match opposant le Bayeux FC, pensionnaire de Régional 1, à l'Olympique de Marseille ont toutes été vendues. Le SM Caen et le club bayeusain l'ont tous deux annoncé via leurs différents réseaux sociaux ce mercredi 7 janvier, un peu après 11h.

Tous au stade !

Le stade Michel d'Ornano va connaître son premier guichets fermés depuis le 28 octobre dernier. Les filles de l'Equipe de France de football avaient affronté les Allemandes en Ligue des Nations. Pour Malherbe, il faut remonter au 2 mai 2023 en Ligue 2 BKT, dans un derby normand qui avait vu le Havre AC s'imposer sur le score de 2 buts à 1. Pour ce qui est de la Coupe de France, comment ne pas penser aux deux rencontres opposant l'US Granville et l'OM en 2016 et en 2020.

Tous les billets de la vente en ligne ont été vendus en l'espace d'une heure sur le site internet du SM Caen. - Léo Besselievre

A la suite d'une phase de prévente qui a profité aux habitués du club bayeusain, aux partenaires ainsi qu'aux clubs locaux, l'ambiance risque d'être dominée de jaune et de bleu lors de ce match, un souhait du président Luis Ferreira-Pavesi. Un groupe de supporters bayeusains poussera ses joueurs, en lieu et place du Malherbe Normandy Kop, en tribune Borrelli basse.

Attention aux arnaques

Mais la fête commence déjà à être gâchée par les premières arnaques qui commencent à être publiées sur Internet. Entre des annonces Facebook qui proposent des places sans vous les donner en retour, ou bien ceux qui les revendent à des tarifs plus chers que le prix initial, toutes les bonnes occasions sont bonnes à prendre lors de ce genre de dispositif. C'est notamment le cas d'un club de football, près de Caen, qui a profité des préventes du Bayeux FC pour se procurer plusieurs places. Celui-ci a ensuite revendu les places 15 euros à ses salariés, bénévoles, joueurs, contre les 10 euros indiqués sur le billet. Interrogé par un proche du club sur les faits, le président du club en cause lui a alors répondu : "Au moins, tu as ta place."

Certains commencent déjà à faire la quête sur les réseaux sociaux, après l'annonce du guichets fermés. Si vous souhaitez vous procurer une place à la revente, faites bien attention aux informations et aux modalités de la vente. Privilégiez la remise en main propre, pour favoriser la franchise et le contact humain, pour avoir une chance de vous retrouver en tribune mardi prochain, et supporter les Jaune et Bleu vers un nouvel exploit en Coupe de France.