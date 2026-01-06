En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Bayeux. Un immense engouement pour soutenir le Petit Poucet de la Coupe de France

Sport. Ils étaient des milliers ce matin, pour tenter d'acheter le précieux billet. Les premiers billets disponibles au grand public pour le match Bayeux-OM étaient vendus, ce mardi 6 janvier, au centre E. Leclerc de Bayeux.

Publié le 06/01/2026 à 16h43, mis à jour le 06/01/2026 à 18h11 - Par Léo Besselievre
Bayeux. Un immense engouement pour soutenir le Petit Poucet de la Coupe de France
Une immense file de plus de 300 mètres attendait dans le froid, pour espérer avoir une des 3 000 places mises en vente.

Ils étaient des milliers, voire des dizaines de milliers à attendre dans le froid ce mardi 6 janvier. La vente physique de billets a battu son plein au centre E. Leclerc de Bayeux, pour le match Bayeux FC - Olympique de Marseille. Une immense file de plus de 300 mètres s'est étirée jusqu'à la rue de Guernesey, adjacente au centre commercial, et certains étaient là dès 4h du matin.

3 000 places vendues en 1h40

Et ils ont eu raison, car il fallait être posté tôt pour avoir sa place, les billets sont partis comme des petits pains. Entre 2 000 et 3 000 places étaient en vente. "Madame ne voulait pas que je vienne aussi tôt, mais j'ai bien fait vu la queue qu'il y a dehors", s'est réjoui Frédéric Levillain, billets en main. Mathieu Robbe a quand a lui dû poser un jour de congé pour acheter sa place : "En plus, le petit n'est pas à l'école aujourd'hui à cause des conditions météo, donc il va être content quand je vais rentrer à la maison !"

D'autres ont tenté le pari fou de venir à 45 minutes du début de la vente, prévue à 9h. "On est caennais et c'est quand même super de suivre Bayeux qui va jouer face à un grand club, devant un grand public, ça va être sympa à voir, si on a des places", dit Cyrus de Sigoyer. Avis partagé par ces deux amis venant d'Audrieu : "C'est le club de la ville d'à côté, et c'est un beau parcours pour le moment, donc faut aller les supporter."

La fille s'est étirée jusqu'à la rue de Guernesey, à plus de 300 mètres du centre culturel du E. Leclerc de BayeuxLa fille s'est étirée jusqu'à la rue de Guernesey, à plus de 300 mètres du centre culturel du E. Leclerc de Bayeux - Léo Besselievre

Comment se procurer les dernières places ?

Si vous n'avez toujours pas de place, mais que vous comptez vous en procurer une, la vente en ligne reste votre ultime chance. Tout se passera sur le site internet du Stade Malherbe Caen, dans la rubrique billetterie. Pour enfin voir l'offre correspondant au match Bayeux FC - Olympique de Marseille, cliquez sur "Toutes les offres". Pour le moment, impossible d'accéder aux deux annonces du mardi 13 janvier 2026, qui seront accessibles à partir de 10h ce mercredi 7 janvier.

La fille s'est étirée jusqu'à la rue de Guernesey, à plus de 300 mètres du centre culturel du E. Leclerc de Bayeux

