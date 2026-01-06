Coupe de France de football. "Créer une ambiance bayeusaine à d'Ornano" : le Petit Poucet prêt à recevoir l'OM

Comment le Petit Poucet de la Coupe de France s'organise-t-il pour recevoir l'OM, club français mythique, dans un stade d'Ornano où il n'évolue pas habituellement ? C'est la question qu'a dû se poser le président du Bayeux FC, Luis Ferreira-Pavesi, en tirant l'Olympique de Marseille, pour son 16e de finale de Coupe de France, disputé à Caen mardi 13 janvier.

"Des supporters du SM Caen vont nous aider à créer des tifos"

Les préparatifs ont commencé dès le 21 décembre 2025, jour du tirage au sort : "On s'est vite demandé comment s'organiser, où est-ce qu'on allait jouer", explique le président, qui s'est rapidement appuyé sur l'expérience du SM Caen, que les Bayeusains ont d'ailleurs battu au 7e tour, pour faire de ce match une belle fête. Il en est d'ailleurs bien conscient : "On ne pensait jamais dépenser des montants comme ça au club", explique-t-il, en parlant d'une enveloppe totale de près de 200 000 euros, qui englobe les agents de sécurité, les salons VIP mais aussi la location de leur théâtre des rêves, le stade Michel d'Ornano. "On peut remercier le SM Caen qui nous a permis de le louer au prix le plus bas", ajoute Luis Ferreira-Pavesi. Pour lui, il est crucial de ne pas faire d'erreur sur ce match, économiquement parlant : "On doit être sérieux et rigoureux si on veut en tirer des bénéfices pour la suite", en espérant que les 20 000 places du stade seront toutes occupées le soir du match. D'ailleurs, 12 000 Bayeusains ont déjà trouvé leur bonheur depuis vendredi 2 janvier, dans le cadre des préventes du club. Des licenciés aux salariés, en passant par les partenaires locaux et les clubs de la région, tout a été fait pour "créer une ambiance bayeusaine à d'Ornano", sourit le président. Les 8 000 places restantes ont été divisées entre la vente physique organisée mardi 6 janvier au E. Leclerc de Bayeux, et celle en ligne, sur le site internet du SM Caen, mercredi 7 janvier. "Notre stratégie, c'est que les Bayeusains soient majoritaires" dans le stade, résume le président du BFC. De plus, un groupe de supporters sera constitué, en lieu et place du Malherbe Normandy Kop, en tribune Borelli basse : "Certains supporters de Caen vont d'ailleurs nous aider à créer des tifos et vont chanter avec nous", se réjouit Luis Ferreira-Pavesi, qui est lui-même un grand fan de Malherbe.

Ce match entrera, quoi qu'il arrive pendant ces 90 minutes, dans l'histoire du club jaune et bleu. Le dirigeant rêve même un peu plus grand, évoquant tout simplement "l'histoire du football". Les espoirs de Bayeux, du Calvados et de toute la Normandie reposent sur son équipe.

Pratique. Bayeux-OM, mardi 13 janvier à 21h au stade d'Ornano.