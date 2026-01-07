Tempête Goretti. Circulation des trains suspendue en Normandie, ce qu'il faut savoir ligne par ligne

Ce n'est pas une décision prise à la légère. A l'approche de la tempête Goretti, SNCF Réseau a choisi d'anticiper en suspendant les circulations ferroviaires en Normandie. L'objectif est clair : éviter tout arrêt de train en pleine voie, alors que des rafales très violentes sont attendues, notamment sur le littoral.

Les vents annoncés, pouvant dépasser les 130km/h sur les côtes, représentent un risque majeur pour les infrastructures ferroviaires : chutes d'arbres, objets projetés sur les voies, dégradations des caténaires… Autant de dangers incompatibles avec une circulation normale des trains.

Horaires de suspension des trains : ce qui change dès jeudi soir

La suspension du trafic ferroviaire est organisée de manière progressive :

Dès 19h, les trains sont arrêtés dans le département de la Manche.

A partir de 22h, la mesure s'étend à l'ensemble des autres départements normands.

Cette organisation permet de sécuriser le réseau avant l'arrivée du cœur de la perturbation et de protéger aussi bien les voyageurs que les agents SNCF.

Après la tempête : des inspections indispensables avant toute reprise

Une fois les conditions météo redevenues plus favorables, aucun train ne repart sans vérification. Des trains dits de reconnaissance circuleront en priorité sur les lignes normandes. Leur mission : inspecter les voies, vérifier l'état des rails, des caténaires et dégager les éventuels obstacles. Ces contrôles sont obligatoires et conditionnent toute reprise du trafic.

Reprise progressive des trains vendredi selon les départements

Si les inspections sont concluantes, la circulation des trains reprendra progressivement vendredi 9 janvier :

A partir de 14h dans la Manche, le Calvados, l'Orne et l'Eure.

A partir de 16h en Seine-Maritime, où des rafales soutenues restent attendues en matinée.

La SNCF précise que cette reprise pourra évoluer selon l'état réel du réseau après inspection.

Informations voyageurs : déplacements, remboursements et assistance en gare

Face à cette situation exceptionnelle, les voyageurs sont invités à reporter leurs déplacements lorsque cela est possible.

Plusieurs dispositifs sont mis en place :

Conditions d'échange et de remboursement facilitées pour les billets

pour les billets Présence renforcée des agents SNCF, notamment les volontaires de l'information (gilets rouges) en gare de Paris Saint-Lazare

Informations actualisées en temps réel sur SNCF Connect, le site Nomad Train et le compte X (Twitter) @train_nomad

Toutes les équipes SNCF Voyageurs restent mobilisées pour accompagner les usagers et préparer un retour à la normale dans les meilleures conditions.