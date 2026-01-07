En ce moment Austin DASHA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Tempête Goretti. Circulation des trains suspendue en Normandie, ce qu'il faut savoir ligne par ligne

Société. Jeudi 8 janvier 2026, face aux conditions météo dégradées annoncées en Normandie, la SNCF suspend progressivement la circulation des trains afin de garantir la sécurité des voyageurs et des agents. Une reprise encadrée est prévue vendredi 9 janvier, après des inspections complètes du réseau ferroviaire.

Publié le 07/01/2026 à 17h27 - Par Mathilde Rabaud
Tempête Goretti. Circulation des trains suspendue en Normandie, ce qu'il faut savoir ligne par ligne
Pourquoi les trains sont stoppés en Normandie ce jeudi soir : la SNCF anticipe la tempête Goretti. - Léa Quinio

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Ce n'est pas une décision prise à la légère. A l'approche de la tempête Goretti, SNCF Réseau a choisi d'anticiper en suspendant les circulations ferroviaires en Normandie. L'objectif est clair : éviter tout arrêt de train en pleine voie, alors que des rafales très violentes sont attendues, notamment sur le littoral.

Les vents annoncés, pouvant dépasser les 130km/h sur les côtes, représentent un risque majeur pour les infrastructures ferroviaires : chutes d'arbres, objets projetés sur les voies, dégradations des caténaires… Autant de dangers incompatibles avec une circulation normale des trains.

Horaires de suspension des trains : ce qui change dès jeudi soir

La suspension du trafic ferroviaire est organisée de manière progressive :

Dès 19h, les trains sont arrêtés dans le département de la Manche.

A partir de 22h, la mesure s'étend à l'ensemble des autres départements normands.

Cette organisation permet de sécuriser le réseau avant l'arrivée du cœur de la perturbation et de protéger aussi bien les voyageurs que les agents SNCF.

Après la tempête : des inspections indispensables avant toute reprise

Une fois les conditions météo redevenues plus favorables, aucun train ne repart sans vérification. Des trains dits de reconnaissance circuleront en priorité sur les lignes normandes. Leur mission : inspecter les voies, vérifier l'état des rails, des caténaires et dégager les éventuels obstacles. Ces contrôles sont obligatoires et conditionnent toute reprise du trafic.

Reprise progressive des trains vendredi selon les départements

Si les inspections sont concluantes, la circulation des trains reprendra progressivement vendredi 9 janvier :

A partir de 14h dans la Manche, le Calvados, l'Orne et l'Eure.

A partir de 16h en Seine-Maritime, où des rafales soutenues restent attendues en matinée.

La SNCF précise que cette reprise pourra évoluer selon l'état réel du réseau après inspection.

Informations voyageurs : déplacements, remboursements et assistance en gare

Face à cette situation exceptionnelle, les voyageurs sont invités à reporter leurs déplacements lorsque cela est possible.

Plusieurs dispositifs sont mis en place :

  • Conditions d'échange et de remboursement facilitées pour les billets
  • Présence renforcée des agents SNCF, notamment les volontaires de l'information (gilets rouges) en gare de Paris Saint-Lazare

Informations actualisées en temps réel sur SNCF Connect, le site Nomad Train et le compte X (Twitter) @train_nomad

Toutes les équipes SNCF Voyageurs restent mobilisées pour accompagner les usagers et préparer un retour à la normale dans les meilleures conditions.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Sacs de congélation ‘’Paclam’’
Sacs de congélation ‘’Paclam’’ Talence (33400) 3€ Découvrir
2 gilets polaires fins gris clair
2 gilets polaires fins gris clair Talence (33400) 28€ Découvrir
Petit batteur mixeur
Petit batteur mixeur Talence (33400) 8€ Découvrir
Ordinateur tout en un HP
Ordinateur tout en un HP Saint-Ouen-sur-Seine (93400) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Tempête Goretti. Circulation des trains suspendue en Normandie, ce qu'il faut savoir ligne par ligne
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple