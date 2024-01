Mobilisation des agriculteurs. Une opération escargot menée sur la RN12 entre Mortagne-au-Perche et Alençon

Les Jeunes Agriculteurs et la FDSEA de l'Orne effectuent conjointement, vendredi 26 janvier, une opération escargot sur la RN12, entre Armentières-sur-Avre, aux confins de l'Orne et de l'Eure, et Alençon.

Ils souhaitent ainsi interpeller l'avis des politiques sur les sujets d'actualité liés aux produits phytosanitaires et à la mesure européenne des "4% jachères". "Nous ne comprenons pas de rendre infertiles 4% des terrains agricoles, alors que 800 millions de personnes ne mangent pas à leur faim dans le monde", écrivent les syndicats dans un communiqué.

Les blocages continuent à Sées et Flers

L'échangeur entre l'A88 et l'A28 au niveau de Sées est, lui, toujours bloqué dans les deux sens. L'A28 est fermée entre Sées et Alençon. La sortie est obligatoire à Sées sur les deux axes.

A Flers, une vingtaine d'engins agricoles sont sur le rond-point de l'axe Flers-Argentan. Les voitures peuvent entrer dans la ville mais ne peuvent pas aller vers Argentan. Le rond-point de la route de Caen, sur le contournement de Flers, est également bloqué. Les poids lourds y sont arrêtés depuis 24 heures.