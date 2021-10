Sées. De nombreux changements dans le diocèse de Séez

L'organisation du diocèse de Séez (Orne) va connaître de nombreux changements. Les nominations prendront effet au 1er septembre 2019, pour la nouvelle année pastorale. "Les conditions actuelles de fragilité dans lesquelles se déploient les diocèses en France rendent difficile cet exercice des nominations. Elles demandent de la part des prêtres mais aussi des communautés, des services et des mouvements, une obéissance de la foi", explique l'évêque, Monseigneur Jacques Habert, qui poursuit : "il est toujours difficile de quitter un lieu, il est toujours difficile de voir partir une personne appréciée."

Pôle missionnaire du Pays de Flers

L'abbé Denis Durand est nommé modérateur de la paroisse Saint Pierre – Saint Paul en Bocage et prêtre coopérateur à la paroisse Bienheureux Marcel Callo. En outre, il est nommé délégué diocésain à la Pastorale des quartiers populaires. Il quitte ses fonctions d'aumônier national de l'A.C.E. Il résidera à Flers.

L'abbé Dominique Carel est nommé recteur du sanctuaire des Tourailles. Il quitte ses charges d'aumônier des Bénédictines de l'abbaye d'Argentan et de prêtre au service de l'aumônerie du centre hospitalier d'Argentan.

Pôle missionnaire du Pays de Domfront

Avec l'accord de Monseigneur Bernard-Emmanuel Kasanda, évêque de Mbujimayi (République démocratique du Congo), l'abbé Amand Nkongolo est nommé curé des paroisses Saint-Sauveur-en-Domfrontais et Notre-Dame-en-Passais, et doyen du pôle missionnaire du Pays de Domfront. Il quitte sa charge de modérateur de la paroisse Saint Pierre – Saint Paul en Bocage, et de prêtre coopérateur à la paroisse Bienheureux Marcel Callo. Il résidera à Domfront.

Pôle missionnaire du Pays d'Argentan

Avec l'accord de Monseigneur Cyprien Mbuka, évêque de Boma (République démocratique du Congo), l'abbé Armand Nsasi est nommé prêtre coopérateur à la paroisse Bienheureuse Marguerite de Lorraine. Il était jusqu'à présent au service du pôle missionnaire du Pays de Sées. Il résidera au presbytère d'Argentan.

Pôle missionnaire du Pays d'Alençon

L'abbé Thierry Hénault-Morel est nommé recteur du sanctuaire Louis et Zélie Martin d'Alençon. Il quitte ses charges de curé de la paroisse Saint Sauveur en Domfrontais, de modérateur de la paroisse Notre-Dame-en-Passais et de doyen du pôle missionnaire du Pays de Domfront. Selon ses possibilités, il sera disponible pour des tâches pastorales (notamment la célébration de la messe dominicale) sur le pôle missionnaire du Pays de Sées. Il résidera à Alençon.

L'abbé Henry de Sainte Preuve est envoyé en mission d'études de droit canonique à l'Institut catholique de Paris. Il quitte ses charges de curé de la paroisse Saint-Latuin-des-Sources, de doyen du pôle missionnaire du Pays de Sées, de recteur de la basilique cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Sées et de recteur de la basilique de l'Immaculée-Conception de Sées. Lors de ses séjours dans le diocèse de Séez, il sera disponible pour des tâches pastorales sur le pôle missionnaire du Pays d'Alençon.

Pôle missionnaire du Pays de Sées

L'abbé Olivier Prestavoine est nommé curé de la paroisse Saint-Latuin-des-Sources, recteur de la basilique cathédrale Notre-Dame-de l'Assomption-de-Sées et recteur de la basilique de l'Immaculée-Conception-de-Sées. Il quitte ses charges de curé des paroisses Saint-Martin-en-Ouche, Saint-Évroult-en-Ouche et Notre-Dame-de-la-Marche, et de doyen du pôle missionnaire du Pays d'Ouche. Il demeure délégué diocésain à la Pastorale liturgique et sacramentelle (et il conserve ses responsabilités au sein de ce service) et membre de l'équipe diocésaine du pôle Annonce de la foi. En outre, Monsieur l'abbé Olivier Prestavoine est nommé délégué diocésain pour le Dialogue interreligieux. Il résidera au presbytère de Sées.

Avec l'accord du père Gérard Chabanon, provincial d'Europe de la Société des Missionnaires d'Afrique (Pères Blancs), le père Pascal Durand est nommé doyen du pôle missionnaire du Pays de Sées. Il conserve sa charge de curé de la paroisse Saint-Gilles-en-Haute-Sarthe.

L'abbé Gilbert Barré quitte sa charge de responsable pastoral du sanctuaire et du pèlerinage des Tourailles. Il résidera à Sées, à la maison de retraite de La Miséricorde. Selon ses possibilités, il rendra des services pastoraux sur la paroisse

Saint Latuin des Sources.

Avec l'accord de Monseigneur Paul Y. Ouedraogo, archevêque de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), l'abbé Joseph Bambara est accueilli sur le pôle missionnaire du Pays de Sées où il sera disponible pour des tâches pastorales. Il résidera au presbytère de Sées.

Madame Anne-Marie De Jaegher est nommée, pour une durée de trois ans renouvelable, coordinatrice de la paroisse Saint Latuin des Sources ; elle demeure coordinatrice du pôle missionnaire du Pays de Sées, pour une durée de trois ans renouvelable.

Pôle missionnaire du Pays d'Auge

Avec l'accord de Monseigneur Justin Kientega, évêque de Ouahigouya (Burkina Faso), l'abbé Jacques Sawadogo est nommé doyen du pôle missionnaire du Pays d'Auge. Il demeure curé de la paroisse Saint Benoît en Pays d'Auge.

L'abbé Gabriel Villemain quitte sa charge de doyen du pôle missionnaire du Pays d'Auge. Il conserve ses autres charges.

L'abbé Christian Christy quitte sa charge de prêtre coopérateur aux paroisses Saint Pierre – Saint André en Auge et Saint-Godegrand. Il sera disponible pour des tâches pastorales sur le pôle missionnaire du Pays d'Auge. Il demeure aumônier diocésain et aumônier régional de l'A.C.O. (Action Catholique Ouvrière). Il continuera de résider à Gacé.

Pôle missionnaire du Pays d'Ouche

L'abbé Stéphane Cailliaux est nommé curé des paroisses Saint-Martin-en-Ouche, Saint-Évroult-en-Ouche et Notre-Dame-de-la-Marche, et doyen du pôle missionnaire du Pays d'Ouche. Il quitte sa charge de prêtre coopérateur à la paroisse Notre-Dame au Pays d'Alençon. Il demeure membre du service diocésain de la Pastorale liturgique et sacramentelle et membre de l'équipe diocésaine du pôle Annonce de la foi. Il résidera à L'Aigle.

Pôle missionnaire du Perche Nord

Avec l'accord de monsieur l'abbé Paul Préaux, modérateur général de la communauté Saint-Martin, l'abbé Jean-Baptiste Balaÿ est nommé curé de la paroisse Sainte-Céronne-au-Perche et doyen du pôle missionnaire du Perche-Nord. Il résidera à Mortagne-au-Perche.

Avec l'accord de monsieur l'abbé Paul Préaux, modérateur général de la communauté Saint-Martin, l'abbé Hervé Lepetit, exerçant jusqu'à présent la charge pastorale de la paroisse Saint-Anne-du-Perche, conjointement avec monsieur l'abbé René-François Charbonnel qui était le modérateur de cette charge, est nommé curé de cette même paroisse. Il continuera de résider à Mortagne-au-Perche.

Avec l'accord de monsieur l'abbé Paul Préaux, modérateur général de la communauté Saint-Martin, l'abbé René-François Charbonnel, quitte les charges qui étaient les siennes dans le diocèse de Séez. Il sera appelé à d'autres missions par sa communauté.

