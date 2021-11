Sées. Plus de 500 habitants de l'Orne en pèlerinage à Lourdes

À partir du mercredi 7 août et jusqu'au lundi 12, 523 habitants du diocèse de Séez (Orne) sont en pèlerinage à Lourdes. Tous partent dans huit bus depuis Flers, Argentan, Sées et Alençon. Parmi eux : une centaine de malades, 142 valides, et près de 200 accompagnateurs et accompagnatrices bénévoles que l'on appelle des "hospitaliers", encadrés par des professionnels de santé. Ils aident les pèlerins handicapés ou malades à se laver, à s'habiller.

"On reçoit énormément"

"Au-delà de la religion, la relation humaine est très importante. En tant qu'aidant, on reçoit énormément, on a toujours envie de participer à nouveau, explique Céline Letertre, 40 ans, originaire d'Alençon. À Lourdes, les personnes au premier plan sont les malades, les handicapés, les personnes âgées… Des personnes qu'habituellement on cache dans notre société". Les premiers pèlerinages de Céline remontent à l'époque où elle était au collège, puis au lycée. Elle s'était promis de revenir en tant qu'adulte. En 2019, elle en est à son cinquième pèlerinage. Écoutez son témoignage :

Une soixantaine de collégiens et de lycéens, mais aussi 16 animateurs et autant de logisticiens, ainsi bien sûr que l'évêque de Séez, Jacques Haber, et qu'une dizaine de prêtres, sont de ce pèlerinage annuel des Ornais à Lourdes.

