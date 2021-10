Orne. Réorganisation des finances publiques : le ministre Darmanin temporise

C'est un nouvel épisode dans le long combat contre la réforme des finances publiques dans l'Orne. Le président du Conseil départemental, Christophe de Balorre, avait saisi le ministre Gérald Darmanin, concernant cette réforme qui ne donne satisfaction ni aux élus, ni aux personnels des finances publiques.

Dans une récente réponse, le secrétaire d'État du ministre précise au président du Conseil départemental que "rien n'est décidé, et rien ne se fera sans que vous y ayez été associé". Et d'ajouter : "la concertation menée localement avec l'ensemble des élus qui ont accepté de rencontrer le directeur départemental des finances publiques a déjà permis de faire évoluer sensiblement le projet de cartographie du nouveau réseau de proximité de l'Orne. Le directeur départemental se tient à votre disposition pour compléter avec vous cette concertation et recueillir vos propositions".

Le projet de réorganisation. - Eric Mas

Des fermetures des services

Les personnels des finances publiques de l'Orne dénoncent un projet "qui va éloigner l'usager de l'administration, avec des accueils de proximité dans les Maisons de service public, qui ne disposeront pas de personnels spécialisés, et qui seront seulement un échelon supplémentaire entre l'usager et le personnel apte à le renseigner, qui ne viendra sur place que lors de permanences". Un tiers des 365 personnels des finances publiques de l'Orne seraient appelés à changer de lieu de travail, selon leur intersyndicale.

De moins en moins de trésoreries dans l'Orne. - Eric Mas

Dans l'Orne, quatre services aux entreprises sur cinq fermeraient (regroupés à Argentan). Deux services des impôts aux particuliers (Domfront et Argentan) sur cinq fermeraient, avec transfert des usagers à Flers et à Alençon. Le Centre des finances publiques de Domfront fermerait. Ce serait également la suppression des dernières trésoreries encore existantes (Flers, Argentan, Bellême, Gacé, La Ferté-Macé, Sées, Alençon, Mortagne-au-Perche et L'Aigle).

