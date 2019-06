Orne : bruyante manifestation des agents des services fiscaux

Début juin 2019, le service de communication du Ministère des finances avait annoncé que, de douze, le nombre de points de contacts avec les usagers allait passer à 22 dans l'Orne, à l'horizon 2022. Le ministère indiquait être en concertation avec l'Association des maires de l'Orne.

Une déclaration trop belle pour être vraie ?

Cette communication a fait réagir les personnels et les organisations syndicales CFDT, CGT, FO-Dgfip, et Solidaires. Les syndicats précisent que les sites réels des finances publiques ne seront plus en réalité que cinq dans l'Orne à l'horizon 2022, les autres n'étant que des points d'accueil de proximité, avec des permanences hebdomadaires ou mensuelles, voire des services assurés par le personnel communal, dans les maisons de service au public.

La carte des points de contact avec le public, qui fait polémique. - Eric Mas

Un plan social déguisé ?

Les syndicats dénoncent les restructurations projetées, qui vont engendrer de nombreuses mutations sur les cinq sites qui devraient être conservés dans l'Orne :

• Alençon perdrait son pôle de recouvrement spécialisé et le service des impôts aux entreprises, transférés à Flers. L'activité foncière partirait à Argentan. La trésorerie d'Alençon serait transférée à Mortagne.

• Argentan perdrait le service des impôts aux particuliers transféré à Alençon. Le service des impôts aux entreprises serait transféré à Flers. La gestion du centre hospitalier partirait à Caen.

• Flers perdrait sa trésorerie et son activité foncière, transférées à Argentan. La gestion de l'hôpital serait transférée à Alençon.

• L'Aigle perdrait la gestion de son hôpital qui partirait à Évreux ou à Alençon. La trésorerie deviendrait une antenne de Mortagne.

• Mortagne-au-Perche perdrait son service des impôts aux entreprises, transférés à Flers. La gestion de son hôpital partirait à Alençon et son activité foncière irait à Argentan.



Prises de parole intersyndicale devant la direction départementale. - Eric Mas

De nouvelles mobilisations

On dénombre 365 agents des finances publiques dans l'Orne. Ils appellent à une nouvelle mobilisation jeudi midi 27 juin 2019, devant leur direction départementale, toujours avec sifflets et casseroles. Le même jour, des rassemblements auront lieu à Paris, devant Bercy et devant le Ministère de la fonction publique. En attendant de passer à la vitesse supérieure en septembre, prévient l'intersyndicale.

