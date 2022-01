Flers. Orne : 40 millions d'euros pour réhabiliter 3 collèges

Le Conseil départemental de l'Orne a annoncé Lundi 18 mars 2019 à Flers (Orne) une enveloppe de quelque 40 millions d'euros pour la rénovation quasi-totale de 3 collèges : Racine à Alençon, Jean Monnet à Flers, et Molière à L'Aigle.

Accélérer la réhabilitation des collèges de l'Orne

Il s'agit d'une deuxième salve, puisqu'en 2010 la rénovation d'une dizaine d'autres établissements (collèges Sévigné à Flers, de Putanges, Athis, Rémalard, Moulins-la-Marche, Le Mêle/Sarthe, Écouché, Sées, La Ferrière-aux-Etangs, Val-au-Perche, Chartier à Mortagne-au-Perche) avait été entreprise pour 72 millions. Des investissements qui sont considérables pour un petit département rural au budget tendu.

La Segpa de Flers va intégrer le site du collège. - Eric Mas

Mais la plupart des 31 collèges ornais ont été construits entre 1960 et 1980 et ne sont plus dans les exigences du 21e siècle. L'attractivité est à ce prix, notamment pour l'éducation des jeunes, explique Christophe de Balorre, le président du département de l'Orne, pour qui nos collèges doivent ressembler à ce que l'on attend d'une école de 21e siècle :

Christophe de Balorre Impossible de lire le son.

Outre l'intérêt pédagogique, ces travaux dans les collèges de l'Orne permettront de substantielles économies d'énergie dans des bâtiments plus confortables et mieux isolés. Les locaux ne font pas tout, mais ces travaux sont nécessaires et utiles à la sécurité, a expliqué Christine Roimier, vice-présidente du Conseil départemental en charge de l'éducation. C'est aussi une question d'image pour les établissements.

Collège Jean Monnet à Flers

Situé en Réseau d'Education Prioritaire, il a été construit dans les années 60 et doit être restauré en profondeur. Il accueille aujourd'hui 406 élèves et connaît une hausse de ses effectifs, a expliqué Isabelle Morel, sa principale. Outre l'ensemble du collège qui est concerné par ces travaux, la Segpa située de l'autre côté de la rue sera intégrée dans le futur site. Ces travaux sont annoncés alors que l'agglo de Flers vient d'annoncer la construction pour 2,2 millions d'euros d'un nouveau gymnase sur ce site, qui intégrera les sections locales de tir à l'arc. 60 % du temps d'activité de ce gymnase sera dédié aux collégiens.

Collège Racine à Alençon

Très enclavé dans la ville, ce chantier est une gageure : le futur bâtiment sera construit dans l'actuelle cour de récréation. Puis l'actuel bâtiment sera détruit pour devenir la cour !

Volonté d'aller vite

La difficulté de ces chantiers scolaires est de les réaliser sans interrompre les cours. Pour cela, des bâtiments modulaires provisoires devront être installés sur chaque site. Tout devrait aller très vite, même si pour chaque projet, il s'agit de partir d'une page blanche. Dès les prochaines semaines, des réunions de concertation vont être organisées avec les enseignants et les équipes de direction de chaque établissement. Premiers coups de pioche l'an prochain, avec 2 à 3 ans de travaux sur chaque site.