Métropole Rouen Normandie. Les halles Agrivin - Biltoki ont fermé leurs portes

Société. L'annonce a été partagée ce mardi 6 janvier. C'est la fin des Halles Agrivin - Biltoki de Rouen. Le lieu a fermé ses portes le 31 décembre. Précisions.

Publié le 06/01/2026 à 17h50 - Par Justine Carrère
C'est la fin des Halles Agrivin - Biltoki de Rouen. Le lieu a fermé ses portes le 31 décembre dernier. - Justine Carrère

C'est la fin des Halles Agrivin - Biltoki de Rouen. Ce lieu était à mi-chemin entre un marché couvert et un food-court. "Après trois années aux Halles Agrivin de Rouen, l'activité s'est arrêtée au 31 décembre", lit-on sur les posts partagés sur Facebook et sur Instagram du lieu ce mardi 6 janvier après-midi.

"Les conditions n'étaient plus réunies"

"Depuis plus d'un an, nous avons multiplié les initiatives pour redonner de l'élan au lieu : nouvelles animations, évolution de l'offre, mobilisation des équipes et des commerçants, peut-on lire sur le post des Halles Agrivin. Les conditions n'étaient malheureusement plus réunies pour assurer un avenir durable aux Halles, apprend-on. Malgré les discussions et l'absence d'investissements structurants rendait la poursuite de l'activité impossible."

Sur la page Instagram des Halles Agrivin de Rouen, on peut dorénavant lire l'inscription "Les Halles sont définitivement fermées".

Contacté, le service communication en charge des Halles Biltoki n'a pas encore répondu à nos sollicitations.

