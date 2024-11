Rouen. La boutique Rimini liquide tout : "C'est le moment de tourner la page aujourd'hui"

Cela faisait 37 ans que la boutique Rimini était ouverte à Rouen. Spécialisée dans la vente de chaussures, elle accueille depuis son ouverture de fidèles clientes. Vendredi 1er novembre, l'annonce est tombée. L'emblématique enseigne rouennaise, située en face de la cathédrale au 43 rue Grand-Pont va fermer définitivement ses portes. Ses gérants Fabien et Clarisse Vielfaure liquident tout leur stock avant leur pré-retraite jusqu'au 31 décembre.

Depuis l'annonce de la fermeture de Rimini, les fidèles clientes répondent présent.

"Ça s'est vendu un peu plus vite que ce qu'on souhaitait"

"Avec mon mari, on a créé cette boutique il y a 37 ans. C'est le moment de tourner la page aujourd'hui", dévoile Clarisse Vielfaure, gérante de la boutique Rimini. "C'est vraiment avec beaucoup d'émotion que je retrouve mes meilleures clientes venues profiter des bonnes affaires", assure-t-elle. "Ça s'est vendu un peu plus vite que ce qu'on souhaitait", révèle Clarisse. La co-créatrice de Rimini n'a "pas encore l'âge pour partir à la retraite, mais on va s'occuper en attendant", ajoute celle qui profitera bientôt de sa pré-retraite.

La boutique Rimini ne désemplit pas depuis l'annonce de la fermeture.

"C'était vraiment une référence dans la chaussure"

En raison des prix attrayants et pour dire au revoir à ce commerce emblématique, de nombreuses clientes ont fait le déplacement ce mercredi 6 novembre, comme Constance Sevindik. "Je suis venue parce que j'ai été attirée par le panneau. J'ai trouvé ça dommage que ça ferme, mais c'est le cours de la vie", regrette-t-elle. "C'est un magasin qui a sa place ici depuis longtemps", ajoute la jeune femme. De son côté, Sandrine Lourenço, une habituée, ne cache pas sa déception. "C'était vraiment une référence dans la chaussure. Quand je dois en acheter je commence par ici parce qu'il y a beaucoup de choix. C'est avec regret que je vois la fermeture de ce magasin", déplore-t-elle.

Les repreneurs n'ont pour l'instant pas annoncé officiellement ce qui remplacera Rimini.