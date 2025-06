Violentes intempéries. 116 interventions réalisées par les pompiers dont une d'une grande ampleur à la Biscuiterie de l'Abbaye

De violentes intempéries ont touché le département de l'Orne vendredi 13 juin. Météo France avait placé le département en vigilance orange pour orages. Au total, 116 interventions ont été réalisées par les pompiers dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 juin. Le préfet de l'Orne a activé la cellule de crise de la préfecture (centre opérationnel départemental), afin de suivre l'événement et coordonner l'action des différents services publics mobilisés.

116 interventions réalisées

A 22h vendredi 13 juin, selon la préfecture de l'Orne, 116 interventions ont été réalisées par le SDIS : toitures, inondations et chutes d'arbres. Au total, 100 sapeurs-pompiers ont été engagés. Une centaine de communes a été impactée par des dégâts matériels. Les communes de Landisacq et Chanu sont particulièrement touchées. Aucune victime n'est à déplorer.

Plusieurs accidents de la circulation ont aussi été recensés, "avec des dégâts matériels uniquement", a poursuivi la préfecture. Dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 juin, 1 500 clients étaient encore "affectés par des coupures d'électricité sur le département". Les services d'Enedis sont mobilisés pour rétablir le courant.

Une intervention d'ampleur à la Biscuiterie de l'Abbaye

Une intervention d'ampleur était toujours en cours vendredi soir à la Biscuiterie de l'Abbaye, à Lonlay-l'Abbaye. 7 000m2 étaient "sous 4cm d'eau suite à l'effondrement des faux plafonds", ont indiqué les pompiers.

Restez vigilants

La RD708 au niveau d'Ecorches est dégagée. La circulation a repris normalement et le réseau SNCF fonctionne lui aussi normalement. Des chutes d'arbres et débordements peuvent être observés sur les chaussées. Les usagers de la route sont appelés à la plus grande prudence.