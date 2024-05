Seine-Maritime. Toto tissus ferme ses portes à Rouen et à Barentin

Ce sont les derniers jours d'ouverture pour l'emblématique magasin Toto tissus de Rouen et de Barentin. Depuis mercredi 15 mai, les deux commerces doivent liquider tous leurs articles jusqu'au 15 juillet en raison d'une fermeture définitive. A l'échelle nationale, 25 autres magasins sont aussi concernés.

"Je venais assez souvent pour trouver des tissus"

Depuis l'annonce de la liquidation totale du magasin, les clients défilent à Toto tissus de Rouen, situé au 3 rue des Arsins, y compris des habitués. "C'est dommage. Je venais assez souvent pour trouver des tissus pour mes arrière-petits-enfants pour faire des bavoirs", confie Joëlle Groult, cliente. "J'aimais bien ce magasin et les prix étaient attractifs. On trouve tout ici, même en mercerie", ajoute Elisabeth Bonnet, une autre cliente. "On est tristes, ce n'est pas facile de trouver des maisons comme Toto, ça ne va pas être simple", renchérit-elle. "C'est une institution Toto !" lance Patrick Lepicard, lui aussi client du magasin. "Sur Internet il n'y a pas d'âme, ici on est bien renseigné", assure-t-il.

Les derniers clients s'empressent de faire leurs emplettes chez Toto tissus à Rouen avant la fermeture définitive.

"C'est toujours difficile après 38 ans de maison"

Depuis 38 ans, Chrystel Lefrançois est employée commerciale au sein de Toto tissus à Rouen. "On nous a dit que le magasin allait être vendu et qu'on allait être en liquidation jusqu'à normalement une reprise, mais ce n'est pas encore fait", raconte-t-elle. "C'est toujours difficile après 38 ans de maison mais on sait que la conjoncture actuelle est très compliquée pour les commerçants. Le centre-ville est complètement mort", regrette-t-elle. "On a peut-être un emploi à la clé donc pour l'instant on le prend bien", complète l'employée.

27 magasins en liquidation totale

Les magasins de Rouen et Barentin ne sont pas les seuls à être en liquidation totale jusqu'au 15 juillet. Sur le site internet de l'enseigne, 25 autres boutiques sont dans la même situation : Arras, Bordeaux, Boulogne, Bourges, Cannes, Chambéry, Cormontreuil, Paris-Duban, Dunkerque, Gouesnou, Grenoble, Paris-Italie, Lyon, Montpellier, Nice France, Nice Malaussena, Noyelles-Godault, Paris-Orsel, Pau, Paris-Réaumur, Rennes, Paris - Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg, Tarbes et Toulouse. Si vous commandez en ligne, attention : "Tous les achats sont définitifs : les produits ne pourront être ni retournés, ni échangés, ni remboursés, ni faire l'objet d'un avoir."