Place du commerce en Seine-Maritime. Bougies, sandwichs et mode sportive

Cette semaine, trois nouveautés sont à découvrir à Rouen et à Barentin. Un magasin de bougie a ouvert à Rouen et un commerce de restauration s'est installé rue de l'Hôpital. A Barentin, une enseigne de vêtements multimarques vient également d'ouvrir.

Bougies, sandwichs et vêtements

Le 16 mai dernier, la boutique de bougies Everglow une flamme a ouvert ses portes au 53 rue Jean-Lecanuet près du Musée des Beaux-arts de Rouen. La boutique est ouverte les mardis et jeudis de 12h à 18h, le mercredi, vendredi et samedi, de 11h à 19h. On peut faire ses propres bougies, en acheter des parfumées, etc. Pour les gourmands, Scott, enseigne aux influences new-yorkaises qui a ouvert le 29 mai au 32 rue de l'Hôpital à Rouen, propose des sandwichs au pastrami et des hot-dogs. L'établissement est ouvert du lundi au samedi de 11h à 21h en continu. Enfin, à Barentin, un nouveau commerce est aussi à découvrir, il se nomme Boardriders. On y trouve des vêtements multimarques dans un style sportif et décontracté. L'enseigne est ouverte du lundi au samedi toute la journée de 10h à 19h.