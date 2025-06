Place du commerce en Seine-Maritime. Réparation de téléphones, robes et soins

Trois nouveaux commerces sont à découvrir cette semaine : un magasin de réparation de téléphones et une boutique de robes de soirée et de mariée à Rouen, et un institut de beauté a ouvert à Barentin.

Téléphones, essayages et beauté

Le magasin Phone Cash a ouvert le 11 avril dernier au 68 boulevard des Belges à Rouen. On peut venir pour réparer son téléphone, acheter un téléphone reconditionné ou des accessoires et se faire racheter son téléphone. Le client peut repartir avec de l'argent ou un bon d'achat du lundi au samedi de 10h à 13h puis de 14h à 19h. Au 16 rue de la Seille, Salyta Dress, une boutique de robes de mariée et de soirée en location a ouvert. Vous pouvez venir pour des essayages mais uniquement sur rendez-vous. Enfin, à Barentin, un nouvel institut de beauté, Cy'Douce, a ouvert au 48 rue Louis Leseigneur. Soins du visage, modelage du corps, rituels spa sont proposées pendant les horaires d'ouverture le lundi de 9h à 16h, les mardis, jeudis et vendredis de 10h à 18h30 et le samedi de 9h à 16h. D'autres prestations sont aussi réalisées comme les soins des mains et des pieds et même du coaching beauté.