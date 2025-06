Caen. Salut nazi sur les réseaux, le procureur de la République saisi

Sur le réseau social Instagram, une publication montre un jeune homme réaliser un salut nazi. D'abord identifié comme un étudiant de l'université de Caen, l'établissement a réagi, en condamnant "avec la plus grande fermeté" ce geste. L'établissement a transmis un signalement au procureur de la République.

Cet étudiant a été convoqué et entendu par la police, mais il s'avère qu'il ne s'agit pas de lui sur la photo, et qu'il n'a donc rien à voir. L'enquête est ainsi toujours en cours afin de retrouver l'auteur de ce geste, qui pourrait ainsi ne pas du tout être lié à l'université de Caen.

"Aucune tolérance face à de tels comportements"

"Ce geste, porteur d'une idéologie criminelle et profondément antisémite, est incompatible avec les valeurs de l'établissement. Il est inacceptable et ne saurait en aucun cas être banalisé ou relativisé. Il n'y a, et il n'y aura, aucune tolérance face à de tels comportements, s'était insurgé l'université. Face à tout acte antisémite ou à toute tentative de diffusion de symboles de haine, notre réponse est claire : tolérance zéro."

En début d'année, un étudiant avait effectué ce geste. Il l'avait alors réalisé au sein même de l'université.