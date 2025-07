[Photos] Le Havre. Le jardin japonais, une oasis méconnue qui se visite pendant l'été

Il est dissimulé derrière un portail de bambou, en bordure du bassin de la Barre. Rares sont les passants qui se doutent de ce qui se cache derrière les palissades. Le jardin japonais du Havre, propriété d'Haropa Port, n'ouvre que rarement ses portes et se visite exclusivement avec un guide.

"Il a été offert par Osaka pour célébrer son jumelage avec le port du Havre, rappelle Eric Baudet, de l'office de tourisme, c'est une volonté du port que cela reste un lieu peu fréquenté. Un lieu assez magique, où tout est lié à la culture du Japon." A l'entrée, un tsukubai, bassin traditionnel, permet de se laver les mains pour se purifier symboliquement.

Des carpes koï bien curieuses peuplent le jardin. - Célia Caradec

En haut du jardin, une source se divise en deux rivières, symboles du jumelage, qui viennent se jeter dans deux étangs. "On y trouve des carpes koïs orangées, rouges, jaunes… Les toutes premières ont été acheminées depuis le Japon en 1994 à bord du Concorde", poursuit Eric Baudet.

Propice à la méditation

Dans cet espace de 2 000m2, des lanternes japonaises sont aussi installées. Elles permettent traditionnellement d'éclairer la cérémonie du thé. "Ce jardin à l'écart de la circulation est plein de poésie, il est propice à la méditation. Certains Havrais ne connaissent pas son existence." Erables, cerisiers et autres ginkgos bilobas sont entretenus par un jardinier embauché à temps plein sur ce jardin.

Des lanternes traditionnelles garnissent le jardin. - Célia Caradec

Dimanche 3 août, l'office de tourisme propose une animation contes avec Hélène Pesquet de La Belle Envolée, pour plonger petits et grands, dès l'âge de 4 ans, dans les traditions nippones (6€ par duo parent/enfant, 5€ par adulte supplémentaire). Des visites guidées du jardin japonais du Havre sont aussi programmées chaque dimanche de l'été.

Pratique. Visites guidées les dimanches 3, 10, 24 et 31 août, 7 septembre et 19 octobre à 15h et 16h. Tarifs : 6€ pour les adultes, 4€ pour les enfants. Réservation obligatoire via lehavre-etretat-tourisme.com ou au 02 32 74 04 04.