Le Havre. Arrivée spectaculaire des nouveaux portiques XXL au port

Les Havrais en promenade dominicale les ont sans doute aperçus : trois nouveaux portiques XXL sont arrivés sur le port du Havre, dimanche 16 février, dans la matinée. Ils ont été livrés après un long voyage de deux mois à bord du cargo Zhen Hua 24, parti de Shanghai, en Chine.

Ces équipements permettront de charger et décharger les plus grands porte-conteneurs au monde, qui embarquent aujourd'hui 24 000 conteneurs, sur une largeur équivalente à 27 rangées de conteneurs. Leur hauteur sous speeader (l'élément haut du portique) est de 59m, soit cinq de plus que les portiques inaugurés en 2021 sur le terminal de France.

Neuf portiques au total

Au total, la société Til MSC a commandé neuf de ces méga portiques, qui équiperont les terminaux de Normandie et le terminal Porte Océane. Deux avaient déjà été livrés en novembre 2024. Cette filiale portuaire de l'armateur MSC a prévu d'investir près d'un milliard d'euros au Havre, avec l'objectif de tripler la capacité actuelle de ses terminaux havrais d'ici 2028.

Le déchargement de ces trois nouveaux portiques durera plusieurs jours et mobilise de nombreux acteurs de la place portuaire havraise, précise Haropa, "de la capitainerie aux manutentionnaires, en passant par les remorqueurs et les lamaneurs".

En 2024, 3,1 millions de conteneurs ont transité par Le Havre, un record.