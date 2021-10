Le Havre. Les portiques géants de Port 2000 inaugurés

Ils sont en service depuis un mois, sur Port 2000. Les quatre portiques acheminés par la mer au mois d'août au Havre, ont été inaugurés vendredi 22 janvier, par le maire Édouard Philippe et le P-dg de CMA-CGM, Rodolphe Saadé. Ces équipements permettent de rentabiliser l'accueil de porte-conteneurs d'une capacité de 23 000 EVP (équivalent vingt pieds), à l'image du Jacques Saadé. "Hauts de 54 m, ils sont capables d'aller chercher les conteneurs sur 26 rangées", détaille Christine Cabau-Woehrel, responsable des actifs industriels et des opérations chez CMA-CGM. "C'est un gain pour nous, puisqu'on a une machine qui permet de descendre deux conteneurs 40 pieds à chaque tour, on double la capacité", poursuit le docker Sébastien Dumetz, chef de manutention.

Concurrencer les Pays-Bas

La Générale de Manutention Portuaire a investi 50 millions d'euros pour ces portiques. "L'idée c'est promouvoir l'entrée du port du Havre pour la desserte des territoires français et européen, souligne Christine Cabau-Woehrel, et d'aller grignoter des parts de marché à Rotterdam."