[En images] Le Havre. Première escale du Jacques Saadé, porte-conteneurs géant moins énergivore

Sa proue vert émeraude tranche avec le bleu marine habituel des navires de la compagnie. Le CMA-CGM Jacques Saadé porte haut sa différence : ce porte-conteneurs navigue au gaz naturel liquéfié (GNL), considéré à ce jour comme l'énergie fossile la moins polluante. C'est le plus grand du genre au monde, avec une capacité de 23 000 conteneurs. Pour la première fois, jeudi 21 janvier, il s'est amarré au Havre pour une escale de deux jours, avant de rejoindre Rotterdam, Hambourg, Southampton et Algésiras.

Du gaz stocké à -161 °C

"C'est une demoiselle de 400 m de long, l'équivalent de quatre terrains de foot", aime à rappeler le commandant, Emmanuel Delran, depuis la passerelle qui culmine à 65 m de haut. Sous ses pieds, dans le ventre du géant, une cuve de gaz qu'a dû apprivoiser la dizaine de mécaniciens. "Il est stocké à -161 °C, on garde toujours un œil sur la température", détaille leur chef, Anne Delahaye, qui a suivi le navire depuis sa construction. "On découvre quelque chose de nouveau, c'est une grande évolution dans le domaine des porte-conteneurs." D'ici 2022, CMA-CGM ambitionne d'affréter vingt-six navires à propulsion GNL, qui permet notamment une diminution jusqu'à 20 % des émissions de CO2 et 91 % de particules fines. "Ce n'est pas du greenwashing, se défend Xavier Leclercq, responsable de la flotte. On est dans une phase de transition. L'enjeu, c'était de voir si c'était faisable et possible à échelle industrielle. Ce n'est pas la solution parfaite à zéro carbone, mais c'est une évolution significative."

Anne Delahaye, chef mécanicienne, pilote pour la première fois un porte-conteneurs au GNL. -

Caméras à 360°

et aide à la trajectoire

Un navire propulsé au GNL coûte environ 15 % plus cher à produire. Outre sa propulsion, c'est aussi un bijou de technologie, équipé par exemple de caméras à 360° ou d'un système de prédiction de trajectoire. "Je sais exactement où sera positionné mon navire dans les trois minutes à venir, détaille le commandant, installé à sa table tactique entièrement tactile. Mais attention, pour faire demi-tour il me faut 40 minutes. Mon métier à moi, c'est de lever le doute en cas d'événement inhabituel. Sinon, un ordinateur ferait le travail à ma place."

Le commandant Emmanuel Delran, formé au Havre, dirige une équipe de 25 hommes et femmes. -

Vendredi 22 janvier, les 26 membres d'équipage du CMA-CGM Jacques Saadé recevront des invités de marque : le Premier ministre Jean Castex sera guidé dans les 200 mètres de coursives par Rodolphe Saadé, actuel PDG de l'armateur marseillais et fils de Jacques Saadé, le fondateur du groupe, dont ce nouveau navire amiral porte le nom.