Le Havre. Mille emplois et 700 millions d'euros d'investissements pour le port

C'est un investissement historique et sans précédent pour le port du Havre. L'armateur MSC, via son opérateur de manutention TiL, a annoncé vendredi 8 juillet injecter 700 millions d'euros afin de multiplier par trois les capacités de son terminal, en passant de 1,5 million de conteneurs traités par an à 4,7 d'ici à 2028. Plus de mille emplois vont être créés sur les six ans à venir, dont 900 postes de dockers.

Des bateaux à 24 000 conteneurs

L'armateur a acté un accord de partenariat avec les dockers, "qui correspond à des engagements respectifs d'investissement, de productivité, d'effectifs, de recrutement" indique David Elbez, en charge des terminaux portuaires en France pour MSC. Porte d'entrée et de sortie de l'Europe du Nord, "Le Havre doit revenir dans les trente premiers ports mondiaux".

Les 700 millions d'euros serviront à financer des portiques de terre-plein, portant leur nombre à vingt contre onze aujourd'hui. Ces équipements électriques seront en capacité de charger et décharger les plus grands porte-conteneurs du monde, qui emportent 24 000 conteneurs.

Le report multimodal reste un enjeu

Cette annonce coïncide avec le premier déplacement en province du nouveau ministre de la Transition écologique. "Si des conteneurs à destination des consommateurs français arrivent en France plutôt que dans d'autres pays européens, cela participe à la décarbonation", s'est réjoui Christophe Béchu.

L'enjeu, dans les années à venir, sera d'augmenter la part de conteneurs évacués du port par voie fluviale ou ferroviaire. Concernant le fluvial, des décisions sont attendues à la fin de l'été sur le projet de la chatière. Sur le fret ferroviaire, "un serpent de mer", le ministre souhaite "braquer les projecteurs" sur la nécessité d'accélérer, à l'occasion des prochains arbitrages budgétaires au sein du nouveau gouvernement.