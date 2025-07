Vigilance. Pourquoi faut-il faire attention à ce banc de sable apparu sur la côte ouest de la Manche ?

"La nature fait son travail. Le paysage se modifie et depuis le printemps on observe la formation et le déplacement d'un banc de sable. Il s'écarte de la terre", explique Diégo Douville, le patron de la station SNSM d'Hauteville-sur-Mer. Le banc est assez haut et il est compliqué de voir la marée monter et encercler le banc. Cela entraîne des difficultés, notamment avec des promeneurs.

On ne voit pas la mer monter

"Les gens ne vont pas à la mer pour aller à la marée, donc ils ne regardent pas les horaires. Ils se retrouvent piégés pendant leur balade, puisque le banc est assez haut et quand on est côté large de ce banc, on ne voit plus la mer arriver. En ayant pied dessus, on peut avoir deux mètres d'eau entre la terre et ce banc de sable et des forts courants", détaille le marin. Il ne faut surtout pas essayer de regagner la côte à la nage. Il faut rester dessus "et attendre gentiment qu'un bateau vienne vous chercher", sourit le patron.

Le paysage sur l'estran change perpétuellement et demande de la prudence, estime Diégo Douville. Il y a eu trois déclenchements d'opération de récupération de personnes sur ce banc de sable en juillet. Sur le secteur Hauteville Agon-Coutainville, deux personnes sont mortes isolées par la marée lors des 18 derniers mois.

Les bonnes pratiques

Avant d'aller se promener sur l'estran, il est important de regarder la météo, les horaires de marées. Diégo Douville conseille aussi d'avoir une petite boussole pour retrouver la côte en cas de brume. Il faut aussi prévenir ses proches et avoir un moyen de communication. En cas de problème en mer, il faut appeler le 196.

La SNSM de Saint-Vaast-la-Hougue ayant été engagée pour un kayak retrouvé vide, le patron de la station SNSM rappelle de marquer son matériel pour lever rapidement les doutes, et de prévenir le Cross Jobourg s'il faut annuler une alerte.