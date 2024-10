Hauteville-sur-Mer. Un appel aux citoyens pour financer la nouvelle station SNSM

Hauteville-sur-Mer veut construire une nouvelle pour la SNSM. Celle existante n'est pas assez grande pour accueillir le nouveau canot semi-rigide de sauvetage qui doit arriver bientôt pour le sauvetage en mer. Le projet est donc de raser le site existant pour en rebâtir un, avec aussi plus de confort pour les équipiers. Le projet qui doit être vite monté, car le canot doit arriver prochainement. Le coût est estimé à 500 000€, et compliqué à financer. Le maire passe donc par un moyen innovant : un emprunt citoyen et du mécénat d'entreprise. Il s'agit d'une première dans la Manche et dans la région.

Investir dans sa commune

"En lançant un appel au mécénat et à l'emprunt citoyen, on donne la possibilité aux entreprises locales et nationales et aux citoyens de participer à l'amélioration des conditions de sauvetage et de sécurité en mer", explique le maire Jean-René Binet. Il existe aussi une deuxième raison à ce choix de financement : "Pour une commune de la taille d'Hauteville-sur-Mer, le financement d'un tel bâtiment est un financement important, d'autant qu'il intervient en cours de mandat alors qu'on a déjà lancé la plupart de nos grands investissements. Il faut donc qu'on puisse trouver, dans un élan de solidarité, des financements autres que les financements classiques." L'élu va aussi demander des subventions.

Comment ça marche ?

La municipalité espère récupérer 400 000€ de mécénat auprès des entreprises et 50 000€ par l'emprunt citoyen, le reste étant des subventions. Le projet est monté avec une société qui s'appelle Villyz. "Pour les citoyens, ça répond à un besoin d'avoir des produits d'investissement locaux, pour reterritorialiser son épargne", explique le président de Villyz, Arthur Moraglia. Il ajoute : "100% de l'investissement d'un citoyen est affecté à un projet. La mairie qui emprunte pour financer un projet est obligée d'affecter ce fonds à ce projet." Le rendement est de 4% pour les citoyens, et le mécénat est défiscalisé à hauteur de 60% pour les entreprises.