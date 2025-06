Santé. Le premier emprunt citoyen de l'hôpital de Saint-Lô est un succès

"Grand succès populaire de l'emprunt citoyen hospitalier à Saint-Lô", se réjouit l'hôpital Mémorial France Etats-Unis dans un communiqué, vendredi 27 juin. Le centre hospitalier avait lancé un emprunt citoyen, le 15 mai dernier, pour boucler le financement de l'extension de l'unité de médecine polyvalente, avec la création de 12 lits. Jeudi 19 juin, les 100 000€ demandés ont été récoltés. Cette première française est donc une réussite.

"Plusieurs dizaines de citoyens de 23 ans à 85 ans ont investi"

"Plusieurs dizaines de citoyens de 23 ans à 85 ans ont investi", assure l'hôpital. Le ticket médian investit est de 500€. Les montants vont de quelques euros à 10 000€.

Ce financement citoyen était une première en France. "Ce succès démontre qu'un nouveau lien de confiance et de responsabilité peut se tisser entre les citoyens et leur système de santé, et en particulier sur leur territoire puisque plus de 50% des fonds proviennent de la Manche", estime le centre hospitalier. Cela lui ouvre un nouveau modèle de financement en plus de l'emprunt bancaire, et il pense déjà à lancer d'autres emprunts citoyens.