Saint-Lô. Elle a un an : c'est quoi la Maison de l'éducation thérapeutique du patient ?

Voilà un an que la Maison de l'éducation thérapeutique du patient a ouvert à l'hôpital de Saint-Lô. Ce service permet aux malades chroniques et à leurs familles de mieux connaître leur pathologie pour mieux la vivre au quotidien et en parler avec les soignants. La proposition existe depuis 2011, mais a maintenant un lieu dédié.

Tout commence par une rencontre entre un soignant et un malade pour cerner au mieux les besoins. Ensuite, des ateliers collectifs sont proposés. Ils permettent de découvrir une maladie, comprendre les traitements, apprendre à adapter son alimentation, son activité physique… Des séances avec des psychologues pour parler de son vécu sont aussi proposées. Pour toutes ces activités, avoir un lieu dédié est un vrai plus selon Fabienne Blanchet-Lehmann, l'infirmière coordinatrice.

L'infirmière coordinatrice veut continuer à développer l'éducation thérapeutique des patients pour que tous les malades chroniques puissent profiter à un moment dans leur vie de ce service. 3 000 patients et 700 aidants ont été éduqués depuis 2011 et le début du service.