Santé. Innovation dans les hôpitaux de Saint-Lô et Coutances : le transport de prélèvements par drone

Dans les hôpitaux de Saint-Lô et Coutances, la direction innove. A partir du lundi 17 mars, elle lance une expérimentation de transport par drone entre les deux établissements de santé. L'objectif est d'effectuer des livraisons par les airs plutôt que par la route.

Améliorer la logistique médicale

"Ce projet, développé en partenariat avec la société Délivrone, a pour objectif d'améliorer la logistique médicale en réduisant les délais de transport des prélèvements sanguins, tout en réduisant notre empreinte carbone", assurent les hôpitaux. Ils estiment que les drones vont permettre de baisser de 95% les émissions de CO 2 par rapport aux véhicules habituellement utilisés. Pendant les deux semaines de cette première phase de test, il y aura des vols pendant la journée, entre 9h et 17h30. Il y aura des allers-retours à vide et d'autres chargés, avec un dédoublement des échantillons par la route pour plus de sécurité.

Plus de latitude pour les urgences

A Saint-Lô, la zone de décollage et d'atterrissage se situe derrière le bâtiment de la direction. A Coutances, elle sera à côté de l'hélistation en face de l'Ehpad Les Lilas. Les drones ont une envergure de 2m et peuvent porter 10kg maximum. "Les drones vont donner plus de latitude aux urgences de Coutances", expliquait fin janvier Frédérick Marie, le directeur commun des deux centres hospitaliers. Faire des analyses sera plus rapide, car le temps de trajet pour aller au laboratoire à Saint-Lô est plus court que par la route. De plus, il n'y aura pas besoin d'attendre une navette routière, qui doit emmener plus de choses à chaque voyage.