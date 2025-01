Santé. Des travaux en perspective dans les hôpitaux de Coutances et Saint-Lô

L'année 2025 sera sous le signe des travaux dans les centres hospitaliers de Coutances et Saint-Lô. Le dossier des blocs opératoires est presque fini à l'hôpital Mémorial, avec une dernière phase à l'été. D'autres chantiers vont commencer, avec le lancement d'appels d'offres pour choisir la maîtrise d'ouvrage.

Des projets à 12 et 8 millions d'euros

Le premier dossier se passe à Coutances. Pour un montant de 12 millions d'euros tout compris, il s'agit de restructurer l'ensemble médecine et gériatrie. Les locaux, mais aussi l'offre de soin vont être revus. "Il s'agit d'une opération de modernisation et de recomposition de l'offre de soin, dans des locaux qui, soit posaient des problèmes de conformité, soit posaient des problèmes de confort hôtelier. Ils vont être modernisés, avec une forte dimension d'isolement énergétique", explique Frédéric Marie, le directeur des deux hôpitaux.

L'autre dossier important qui va avancer, pour 8 millions d'euros : l'agrandissement des urgences. Les travaux préalables ont eu lieu l'an dernier et vont continuer en 2025, avec aussi tout le montage du projet et son phasage. "Ce projet, soutenu dans le cadre du Ségur des investissements, va nous permettre d'augmenter de 40% la surface des urgences, donc de reprendre l'ensemble des fonctionnalités du service, et d'augmenter aussi la capacité d'hospitalisation de courte durée", détaille-t-il. Taillées pour recevoir 20 000 visites par an, les urgences en reçoivent 35 000.

Des effectifs stabilisés L'année 2024 a été celle de la stabilisation à l'hôpital Mémorial. Le service de médecine polyvalente a été remonté, ce qui a permis d'y avoir 26 lits. Le service de pédiatrie a de nouveau une présence de médecin 24h/24. Les activités de chirurgie ophtalmique et urologique ont pu démarrer. Il n'empêche que l'hôpital accuse un déficit de 8 millions d'euros sur son budget principal (de 156 millions d'euros). La situation devrait se redresser avec une activité en hausse et un plan d'efficience qui va être mis en place. Le budget général de l'hôpital de Coutances est à l'équilibre.

Parmi les autres projets, il y a le déménagement de la légumerie de Coutances dans les anciens locaux de la Compagnie des fromages et le lancement de l'activité de conserverie. Le centre de périnatalité de Coutances, qui faisait avant partie de l'ancienne clinique, fait désormais partie de l'hôpital. Installé dans les locaux du centre hospitalier, il devrait retourner dans les locaux de l'ancienne clinique, rachetés entre-temps par l'intercommunalité Coutances Mer et Bocage. Une nouvelle demande pour l'arriver d'un scanner à Coutances va être déposée.

Des drones entre les deux sites

L'hôpital va mettre en place un test pour créer un couloir aérien de drones entre les deux sites de Coutances et Saint-Lô. Il servira à transporter des échantillons et des prélèvements de l'un vers l'autre. Les premiers tests sont attendus pour mars. Si le fonctionnement est satisfaisant, la ligne deviendrait pérenne.