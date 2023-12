Coutances. Le site de la Compagnie des Fromages va accueillir la Légumerie solidaire

Un euro symbolique, telle est la somme que va débourser la communauté de communes Coutances Mer et Bocage (CMB) pour devenir propriétaire du site de la Compagnie des Fromages à Coutances. L'annonce a été faite jeudi 28 décembre. L'achat sera effectif au 1er janvier 2024. La CMB veut ensuite y implanter plusieurs entreprises pour y créer un village agroalimentaire. Une est déjà sûre d'y poser ses cartons : la Légumerie solidaire.

La Légumerie qu'est-ce que c'est ?

La Légumerie solidaire est une entreprise de réinsertion par le travail. Elle est en activité depuis mai 2021. Elle lave et prépare des légumes achetés à des producteurs locaux et les vend ensuite aux collèges, lycée du centre Manche ou encore à l'Hôpital Mémorial. Elle emploie une vingtaine de salariés. Elle a depuis longtemps le projet de s'agrandir et de créer une conserverie.