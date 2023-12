Saint-Lô. La Banque alimentaire ouvre une épicerie solidaire pour les étudiants

La Banque alimentaire de la Manche vient en aide aux personnes en difficultés pour manger tous les jours via un réseau de comité d'action sociale notamment, dans 342 communes. L'année passée, la Banque alimentaire dans le département a redistribué 743 tonnes de denrées alimentaires, soit l'équivalent de près d'un million et demi de repas à plus de 3 500 bénéficiaires.

Elle vient d'ouvrir une épicerie solidaire destinée aux étudiants, ils sont 2 000 dans le Saint-Lois. Il s'agit ici de lutter contre la précarité alimentaire étudiante.

Michel Patin est le président de la Banque alimentaire de la Manche.

La Banque alimentaire de la Manche a aussi un projet de conserverie dans le Coutançais, pour produire des conserves de légumes qui seront redistribuées tout au long de l'année.

L'association est toujours à la recherche d'un local de stockage sur Saint-Lô pour ses denrées, après les dégâts causés sur son entrepôt par la tempête Ciaran du 2 novembre.

Dans la Manche, cinq associations, Banque alimentaire, Secours populaire français, la Croix-Rouge, les Restos du Cœur et la Chaudrée contribuent à l'aide alimentaire de plus de 18 000 bénéficiaires.