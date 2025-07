Saint-Lô. Le cheval célébré au Normandie Horse Show

Le Normandie Horse Show revient à Saint-Lô dès samedi 26 juillet jusqu'au dimanche 3 août. Le Pôle hippique de la ville va vibrer au rythme des compétitions nationales et internationales, des exhibitions, des ventes aux enchères, et des spectacles équestres.

Des milliers de visiteurs attendus

L'événement attire des milliers de professionnels et passionnés de chevaux, met en lumière la filière équine normande et offre une vitrine d'exception aux meilleurs chevaux de sports et d'élevages normands. Yann Adam est le directeur du Pôle hippique de Saint-Lô.

Yann Adam Impossible de lire le son.

Sur les pistes du Pôle Hippique des cavaliers internationaux de très haut niveau côtoient des jeunes talents en devenir, voire très jeunes même.

Yann Adam Impossible de lire le son.

Des milliers de visiteurs sont attendus autour des trois carrières du Pôle hippique. Programme complet des compétitions et animations sur le site du Normandie Horse Show.

Et notez cette émission spéciale sur Tendance Ouest en direct du Normandie Horse Show vendredi 1er août entre 12h et 13h.