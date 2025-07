Saint-Lô. La réplique de la tour Vauban des JO de Paris sur les pistes du Normandy Horse Show

La réplique de la tour Vauban de Saint-Vaast-la-Hougue, qui avait été installée sur le parcours du concours complet dans le parc du château de Versailles lors des JO de Paris 2024 rejoint le Pôle hippique de Saint-Lô.

C'est le Manchois Pierre Legoupil, chef de piste du concours complet des JO, qui avait fait ériger cette réplique comme un clin d'œil à son département. Cette tour décorative de 5,3 mètres de hauteur et de 2,4 mètres de diamètres a été construite par la société Equibois Création basée à Gennes dans le Maine-et-Loire.

"Un symbole de notre patrimoine"

"Ce symbole de notre patrimoine verra ainsi défiler les meilleurs cavaliers et acteurs de la filière à l'échelle nationale et internationale et contribuera au rayonnement de notre département", indique Pierre Legoupil.

Cette réplique est dorénavant installée sur le parcours de saut d'obstacles du Normandy Horse Show qui débute samedi 26 juillet et jusqu'au dimanche 3 août au Pôle hippique de Saint-Lô qui avait déjà récupéré les 1 230 tonnes de sable provenant des pistes des épreuves équestres des JO pour renouveler la piste de la carrière principale.