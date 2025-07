Saint-Lô. Après l'incendie chez Art Plume, la maire prend un arrêté de fermeture de sécurité

La mairie de Saint-Lô vient de prendre un arrêté de fermeture administrative de sécurité pour un mois concernant les ateliers d'Art Plume, dévastés par un incendie dans la nuit du 13 au 14 juillet. Cet arrêté interdit au public d'accéder aux lieux situés au 165 rue Mesnilcroc.

L'enquête est toujours en cours

Il s'agit pour la mairie de vérifier l'état de la structure et de la stabilité du bâtiment. Le feu s'était déclaré dans un local de stockage d'instruments de musique. Pour l'association qui gère les lieux, l'incendie n'est pas un accident. Elle évoque une effraction des lieux et a déposé plainte. Une enquête est toujours en cours pour déterminer les causes et les circonstances de cet incendie.