Saint-Lô. Incendie à Art Plume : "Cela ne semble pas être un accident", selon l'association

Un peu plus d'une semaine après l'incendie qui a ravagé ses locaux à Saint-Lô, dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 juillet, l'équipe d'Art Plume a décidé de réagir. Dans un communiqué, elle a évoqué les dégâts importants occasionnés par les flammes : "Nos premières pensées vont à nos amis des associations résidentielles Claq'Mandingues et Wassa Wassa, qui ont perdu la totalité de leurs instruments [...] De notre côté, nous avons perdu de nombreux équipements tandis que les murs, sols et plafonds de la salle et ses environs ont été très fortement endommagés par le feu et la fumée" . Si l'association indique que "les ateliers des artistes et les bureaux n'ont pas été impactés outre mesure" par le sinistre, elle avance que ce dernier "vient mettre un gros point d'interrogation, à ce stade, sur l'avenir à court et moyen terme de l'activité au sein de la salle" .

Pas un accident ?

Mais outre les dégâts causés par l'incendie, l'équipe d'Art Plume souligne, dans le même communiqué, que "l'incendie ne semble pas être un accident" et évoque "une effraction". Avant de poursuivre : "Un tel acte dans un lieu de rassemblement, de fête et de culture est méprisable au plus haut point." L'association a déposé plainte, tandis que l'enquête se poursuit.