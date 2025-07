Cherbourg. Les travaux se complexifient dans les rues piétonnes

A Cherbourg, les travaux des rues piétonnes avancent et entrent progressivement dans la dernière phase : le pavage des dernières rues. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu : dans la rue du Commerce, les équipes ont été confrontées à un problème de hauteur du réseau qui l'empêchait de procéder comme pour les autres rues pour refaire le sol. "D'habitude nous recouvrions le sol d'un enrobé avant de paver la rue", explique Patrice Martin, maire adjoint en charge du dossier. "Ici, cela n'a pas pu être le cas, les travaux ont dû s'arrêter pendant trois semaines le temps de trouver une solution." Au lieu d'un enrobé, c'est une épaisseur de béton qui sera mise en place.

Des contraintes supplémentaires ?

Le coulage du béton est prévu du 23 au 25 juillet de 8h à 10h. "Pour impacter le moins possible les commerçants, nous allons faire un côté de la rue un jour et le deuxième le lendemain. En revanche, les commerces du côté concerné devront fermer le jour où nous interviendrons : il faut 24 heures pour que le béton soit sec pour les piétons", détaille encore Patrice Martin. Au niveau du coût, il faudra compter 100 000 à 120 000€ supplémentaires. Le pavage des dernières rues est donc attendu pour septembre au lieu de fin juillet. Le terme des travaux dans les rues piétonnes quant à lui ne change pas et est toujours attendu pour le mois de novembre.