Normandie. Sauvetages en mer : des millions d'euros pour renouveler la flotte de la SNSM

Lundi 21 juillet, la Région Normandie et les Départements du Calvados, de la Manche, et de la Seine-Maritime ont annoncé soutenir la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) à hauteur de près de 4 millions d'euros, sur les 7,7 millions d'euros d'investissement prévus. L'objectif est de renouveler certains bateaux, et en moderniser d'autres, afin d'assurer la sécurité des 1 000 bénévoles de la SNSM en Normandie.

Lundi 21 juillet, à la station SNSM de Ouistreham, la Région et les Départements côtiers de Normandie ont officialisé leur soutien à la SNSM.

Des bateaux non financés par l'Etat

"Quand on arrive avec un bateau vieillissant et en mauvais état, il est impératif de les changer", explique Bertrand Hudault, inspecteur général pour la Manche-mer du Nord à la SNSM. Selon lui, "il en va de l'efficacité mais surtout de la sécurité de nos sauveteurs".

Les bateaux sont financés à 50% par l'association et à 50% par les collectivités territoriales. Pour Hervé Morin, président de la Région Normandie, il est impératif de trouver d'autres financements : "Il faudra voir comment la SNSM peut être financée par les nouveaux acteurs, que sont les entreprises de l'éolien offshore."

Hervé Morin, président de la Région Normandie Impossible de lire le son.

Bertrand Hudault, inspecteur général pour la Manche-Mer du Nord. Impossible de lire le son.

Quelles stations en bénéficieront immédiatement ?

En 2025, les stations qui bénéficieront d'un renouvellement et/ou d'une modernisation de leurs bateaux sont :

Barfleur (Manche), pour l'acquisition d'un Sealegs (bateau amphibie)

Les Frégates (Manche), pour la modernisation d'un Sealegs

Port-en-Bessin (Calvados), pour l'acquisition d'un semi-rigide

Honfleur (Calvados), pour la modernisation d'un semi-rigide et d'un ber flottant, sorte de pont flottant pouvant accueillir un bateau

Deauville-Trouville (Calvados), pour l'acquisition d'une vedette de neuf mètres ou d'un semi-rigide

Ce plan qui devrait s'étendre jusqu'en 2029 aura également pour effet de rendre possible d'ici 2027 l'acquisition d'une vedette de 17 mètres, sur les stations de Barfleur (Manche), et de Fécamp (Seine-Maritime).