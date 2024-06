Normandie. Naufrage du Breiz : le capitaine de la SNSM relaxé, prison avec sursis pour l'armateur

Un soupir de soulagement a parcouru la salle d'audience, mardi 4 juin, quand le tribunal maritime du Havre a rendu son jugement. Celui des très nombreux sauveteurs en mer venus soutenir l'un des leurs, poursuivi après le naufrage du Breiz, survenu pendant son remorquage par la SNSM, au large des côtes du Calvados, le 14 janvier 2021. Trois marins pêcheurs originaires du Cotentin, Quentin Varin, Jimmy et Steven Joubert, avaient péri dans ce drame.

Le capitaine de la SNSM relaxé

Philippe Capdeville, le capitaine du canot tout temps de Ouistreham, poursuivi pour négligence et faux dans le journal de bord, est en effet relaxé. "Seules les quelques secondes ayant précédé le naufrage posent question", a détaillé le président du tribunal lors du délibéré. Le remorqueur de la SNSM avait mis 46 secondes à réagir après le dernier appel de détresse du Breiz, qu'il avait pris en remorque. "Mais il n'est nullement démontré que l'absence de réaction dans l'instant a été la cause du naufrage" estime le tribunal. Pour rappel, le ministère public avait demandé à l'encontre du sauveteur en mer une peine de six mois de prison avec sursis et deux ans d'interdiction de naviguer.

Dix-huit mois de prison pour le coarmateur

Les deux agents de la Direction territoriale des territoires et de la mer (DDTM) sont également relaxés, tout comme l'expert maritime qui avait établi un rapport sur le Breiz peu avant le naufrage, contre qui le ministère public avait requis six mois de prison avec sursis.

En revanche, le coarmateur du Breiz, absent à l'audience ce mardi, a "manqué aux obligations de sécurité auxquelles il doit répondre", estime le tribunal. Il est condamné à dix-huit mois de prison avec sursis, une peine plus sévère que celle demandée par le parquet (six mois de prison avec sursis). Le tribunal lui reproche notamment d'avoir fait naviguer un équipage "irrégulièrement composé", puisque Quentin Varin, capitaine du chalutier, ne disposait pas encore du diplôme requis pour exercer cette fonction. Il lui est également reproché le poids du navire et de ses outils de pêche.