Ouistreham. Un nouveau canot de sauvetage pour la SNSM

La station SNSM de Ouistreham vient d'accueillir un tout nouveau canot de sauvetage : le NSH 17-11 "Philippe Kieffer", en hommage au commandant Kieffer et aux 177 fusiliers marins français qui ont débarqué sur la plage de Ouistreham le 6 juin 1944. Ce navire dernière génération succède au canot "Sainte-Anne des Flots", en service depuis près de 30 ans et ayant participé à plus de 800 opérations de sauvetage. Après une phase de prise en main avec les équipes techniques du chantier naval de Gujan-Mestras en Gironde, le NSH 17-11 est désormais prêt à assurer ses missions de secours en mer. Plus rapide, plus sûr et mieux équipé, il marque une nouvelle étape pour les opérations de sauvetage sur la côte normande.