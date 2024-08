Ouistreham. Deux adolescents à la dérive sur une embarcation gonflable

Qui dit retour du beau temps, dit souvent plus de monde sur les plages, et plus de travail pour les membres de la SNSM. Ils se sont distingués ce jeudi 1er août à Ouistreham, en portant secours à deux adolescents. A bord d'une embarcation gonflable, ils luttaient contre le courant dans le chenal du port cet après-midi.

La préfecture du Calvados appelle à la vigilance quant à l'utilisation de "jouets nautiques", tels que les matelas, bateaux pneumatiques ou bouées. "Avec les courants et la marée, les utilisateurs de ces embarcations de fortune peuvent facilement dériver loin de la terre ferme", rappellent les services de l'Etat.